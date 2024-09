A bogláriak az új bázison, siófokon fogadták a Carbonex Komló együttesét, ahol a vendégek ellen 25-26-os vereséget szenvedtek. A NEKA két góllal vezettek az első félidő végén, ám az előnyt nem sikerült megtartani. A mérkőzésen mindkét csapat sok hibával játszott, és végül a Komló rutinja döntött. A szoros végjátékban csupán egyetlen találattal maradtak alul Sótonyi László tanítványai.

Fotó: NEKA/Tompos Gábor

NEKA – Carbonex-Komló 25–26 (14–12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok; 500 néző; V.:: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende

NEKA: Mikler K. – Szücs B., Kathi 5, Tóth L. 3 (1), Bugyáki 1, Ludmán 1, Molnár R. 7 (3) - Csere: Podoba (kapus), Temesvári, Tárnoki 1, Kovács T. 5, Gazsó 1, Pintér B. 1, Zakor - Vezetőedző: Sótonyi László

Carbonex-Komló: Siavoshi – Varga Sz. 3, Bogdanic 5, Ostojic 2, Szrnka 1, Jerkovic 1, Menyhárt 3 - Csere: Merkovszki (kapus), Rotim 2, Váczi M. 6 (3), Ács P. 3, Borsos T. - Vezetőedző: György László

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3.

Kiállítások: 8 perc, ill. 10 perc

Piros lap: Szrnka Levente (Carbonex-Komló – 51.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

Először lépett pályára a NEKA első osztályú csapata a hazai mérkőzések új helyszínén a Kiss Szilárd Arénában szombaton. A K&H férfi kézilabda liga első fordulójában a Komló csapatával csaptak össze, ahol a nyitótalálatot rögtön Ludmán Marcell szerezte, ezzel 1-0-ra megszerezte a vezetést a boglári gárda. A folytatásban a vendégek is feléledtek és négyszer is betaláltak, így megfordították az állást. A hátrány nem tántorította el a NEKA csapatát, hiszen sorra hazai találatok követték egymást az összecsapáson. Bátor akciókkal Kovács Tamás, Molnár Robin, Kathi Sándor és Tóth Levente is betalált, így a 14. percben ismét a hazaiaknál volt az előny.

A találkozó folytatásában Sótonyi László tanítványai igyekeztek gyors és lendületes támadásokat vezetni, a védőfalban pedig a hosszú idő után visszatérő Temesvári Gábor, valamint Mikler Krisztián védései nyújtottak stabilitást. Az összhangnak köszönhetően a 27. percben már kialakult a mérkőzés legnagyobb különbsége, hiszen az öt gólnál járó Kathi Sándor vezérletével 14-10-re ellépet a balatoni gárda. A félidőt azonban két komlói találat zárta, így a vendégek két gólt lefaragva a hátrányukból 14-12-re hozták az eredményt.

A szünetről visszatérve a Komló pörgött fel jobban és a 34. percre sikerült kiegyenlíteniük.

Taktikai és fizikai harcban bővelkedett a folytatás, ám mindkét csapat sok hibával játszott. Fej-fej melletti küzdelemmel haladtak a csapatok, és bár a NEKA többször is visszavette a vezetést, a vendégek nem engedték sokáig megtartani azt. A 48. percben ismét döntetlenre hozták ki a mérkőzést, 21-21-nél már tudni lehetett, hogy szoros végjátékban dől el a két pont sorsa. Hét perccel a meccs vége előtt még 24-22-re vezetett a NEKA, de egy 4-1-es sorozattal átvette a vezetést az ellenfél az 58. percben. Ettől kezdve nem született gól, pontatlanul játszott a hazai csapat, és a kevesebbet hibázó Komló rutinja eldöntötte a meccset.

Mestermérleg

Sótonyi László: – A végjátékban a tapasztalat hiánya döntő volt. Egy ilyen fiatal csapatnál, mint a miénk, mindig tanulni kell és előre menni.

A mérkőzés nagy részével elégedett voltam, viszont voltak olyan könnyű, ki nem kényszerített hibáink – főleg a mérkőzés vége felé – amik az ellenfél kezébe adták a lehetőséget, hogy pontokat szerezzenek. Dolgozunk azon, hogy megtaláljuk a csapat magját és azt gondolom, hogy ehhez nagyon jó a kiindulási alapunk. Nagyon jól dolgoznak a srácok, és bízom benne, hogy minél hamarabb megszerezzük az első pontjainkat.