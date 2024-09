– Szerintem egy első, bemutatkozó mérkőzésnek egy fordulatos, izgalmas összecsapást hoztunk tető alá a Kaposvár Arénában. Örülök, hogy a végén győzelemmel tudtunk bemutatkozni, és ezzel megmutatni a szurkolóinknak, hogy idén is egy végsőig küzdő csapatunk lesz – fogalmazott a nyáron hosszabbító sportoló, aki hozzátette. – Nyilván látom még azokat a dolgokat a saját játékomban és a csapatéban is amin dolgoznunk kell, de az első visszaigazolást az eddig elvégzett munkánkra most megkaptuk. Innen kell építkeznünk, menni tovább. Ezúttal sikerült kijavítani azokat a hibákat, amiket Fehérváron még az első meccsen elkövettünk. Most szerintem sokkal felkészültebben álltunk ehhez a mérkőzéshez, ami meg is mutatkozott – zárta értékelését a 22 esztendős röplabdázó.

A KNRC szombaton Nova Goricába látogat, ahol délelőtt 11.00 és délután 15.30 órakor vív felkészülési mérkőzést két szlovén klub, a Calcit Volley és a Gen-i Nova Gorica ellen.