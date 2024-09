– Nagy vágya volt, hogy a kaposváriaknak is bemutathassa a vívás szépségét. Milyen korosztályból kerültek ki a tanítványai?

– A legfiatalabb jelenleg 8 a legidősebb tanítványom 62 éves. Ez is bizonyítja, hogy a vívás az egyik olyan sportág, mely kortalan – mondta Mató Gyula. – Bármikor el lehet kezdeni, akár hobbi szinten is. 2019-ben alapítottuk a vívóklubot a városban és mondhatom, hogy itt is népszerű a sportág. Jelenleg közel húsz tanítványom van és remélhetőleg ez a létszám szeptembertől nőni fog.

Mató Gyula Kaposváron oktatja a vívókat Fotó: Muzslay Péter

– Hogyan lett ez a sportág az élete része?

– Volt egy súlyos motorbalesetem 1992-ben, melynek következményeként amputálni kellett a jobb lábamat. Utána tíz évig nem igazán találtam a számomra olyan sportot, ami megfelel az én mozgásigényemnek. Egy véletlen folytán találkoztam az ülőröplabdával, mint parasporttal, így csöppentem bele ebbe a világba. Az egyik edzésen láttam a kerekesszékes vívást és megkérdeztem, hogy ki lehet-e próbálni. Ez 2005. október 14-én volt, napra pontosan emlékszem, mert ahogy beleültem a kerekesszékbe, azonnal beleszerettem a vívásba és utána közel tizenhárom évig volt aktív a pályafutásom, ami alatt sikerült komoly eredményeket elérni.

– Sok-sok világversenyen megmérettette magát. Köztük paralimpiai eredmények is születtek.

– Igen, erre nagyon büszke vagyok. Többszörös Európa-bajnoki bronzérem, jó pár magyar bajnoki cím és világbajnoki helyezések mellett három paralimpián vettem részt. Az első alkalom Peking volt, majd London, és végül az utolsó ötkarikás szereplésem Rióban volt.

– Az élet hozta úgy, hogy kerekesszékbe került, de így rátalált erre a különleges sportra.

– Nagyon sok pozitívumot kaptam a vívástól. Sok mindenre rádöbbentett, például, hogy ne legyek hirtelen, megtanított, hogy gondoljak át mindent. Úgy tudom leírni, hogy olyan mintha valaki sakkozna és bokszolna egyszerre. Nagyon összetett és komplex sport. Minden sportnak megvan a maga szépsége, de nyilván én a vívással kapcsolatban elfogult lehetek.