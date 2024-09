MESTERMÉRLEG

Zsadányi Sándor: – Valószínűleg erre a szezonra az lesz a jellemző, hogy legyen szó bármely korosztályról, mindenki meg akarja verni a NEKA-t. A Budaörs is a lehető legerősebb keretével érkezett, de az óriási korkülönbség ellenére szépen helyt álltunk, hiszen a meccs kétharmada szorosan alakult. Az viszont a végére kicsit felőrölt minket, hogy futnunk kellett az eredmény után. A teljesítmény és a játék biztató volt, hétről hétre folyamatosan lépdelnek előre a játékosaink. Fordulóról fordulóra 4-5 évvel idősebbekkel csapunk össze, s így nem mindig tudjuk kiharcolni a győzelmet, ám hosszú távon ez kifizetődő lesz, hiszen rohamléptekben fejlődnek a lányok. Akiket ezúttal is dicséret illet, hiszen ezúttal is sok minden visszaköszönt abból, amit az edzéseken gyakoroltunk.

JÁTÉKOS SZEMMEL

Nyárai Virág: – Jól kezdtük a mérkőzést, fiatal korunk ellenére tartottuk a lépést az ellenféllel. Amikre készültünk a meccs előtt, azt sikerült megvalósítanunk a pályán. De a végén sajnos a rutinosabb ellenfél győzött. Az eredmény ellenére nagyon jó meccs volt. Gratulálok a csapatnak.

Grápa Zsófia: – A meccs első felében összeszedetten játszottunk és szép megoldásokkal tartottuk magunkat, s a kapusteljesítmény is sokat segített. Voltak hibáink, amiket az ellenfél ki tudott használni, így a végére nagyobb különbség alakult ki. Nagyot küzdött a csapat. Gratulálok.

Leány U18, I. osztály – Nyugati csoport, 2. forduló

NEKA–Moyra-Budaörs Handball 22–28 (11–16)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Jáger Tamás Gergely, Poller Zoltán.

NEKA:Krasznay, Paluska (kapusok) – Nagy F. 4 (2), Gerencsér, Jobbágy 1, Kovács L., Györe 4, Tóth F., Sass, Hetesi 1, Kollár 2, Becsek 4, Király 2, Füzesi 4. Vezetőedző: Bohus Beáta.

Moyra-Budaörs Handball: Tóth B., Spinner 1 (kapusok) – Jakab 5, Debreczeni, Sugta, Gesler 1, Tamás Petra 4, Helm 4 (3), Jutasi, Kanti, Borhy 4, Tamás Patrícia, Kohlhoffer, Kiss D. 4 (1), Jenei 1, Dobák 4. Vezetőedző: Szamoránsky Anikó.

Hétméteres: 2/2, illetve 6/4.

Kiállítás: 10 perc, illetve 6 perc.

Az eredmény alakulása.9. perc: 4–4, 15. perc: 7–7, 24. perc: 9–13, 35. perc: 14–18, 42. perc: 16–20, 44. perc: 18–20, 52. perc: 18–25, 59. perc: 21–26.