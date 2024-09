A vármegyei első vonalban a tabiak (is) elkönyvelhették az első bajnoki pontjaikat, miután Teplán Lőrinc és a játékosedző Ladiszlai Krisztián góljaival 2–0-ra legyőzték az esélyesebbnek tartott Kadarkútot. A vendégek Balog Ádám kiállítása miatt 10 emberrel fejezték be a meccset. A Somogysárd is már 2–0-ra vezetett Balatonkeresztúron, amikor a hazaiak 11-esből szépítettek.

Az ötödik forduló vasárnapi eredményei

Tab–Kadarkút 2–0 (1–0)

Tab. Vezette: Czár K.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszlai K., Réder F. (Naász B. 76.), Süveggyártó D. (Tábori B. 66.), Németh D., Magas V., Teplán L., Vida A., Tábori T. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Kadarkút: Strublics J. – Simon R. (Elmont A. a szünetben), Boros T. (Ferenczi M. 62.), Jakabfi M., Kurdi B. (Melicz R. 76.), Balog Á., Vangyia A., Horváth M., Kovács G. (Gerlecz B. 74.), Németh D., Patak B. Edző: Pintér Gergő.

Gólszerzők: Teplán L. (a 10. percben), Ladiszlai K. (a 68. percben).

Kiállítva: Balog Á. (Kadarkút)a 84. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Kadarkút 9–1 (5–1).

Balatonkeresztúr–Somogysárd 1–2 (0–1)

Balatonkeresztúr. Vezette: Mátyás L.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bakos P. (Pas D. 65.), Bartha M., Horváth M., dr. Gelencsér A. (Bogdán T. 67.), Lajtai B., Kozma M., Suchmann D. (Papp Á. 83.), Jáky G. (Horváth D. 53.), Wolf B., Nagy P. Edző: Szilágyi Csaba.

Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R. (Pap D. 82.), Páger B., Baranyai D., Kulcsár K. (Csonka P. 58.), Terestyényi A. (Szalai N. 58.), Halász R., Márton Cs., Grabarics M., Nagy Z., Kreizer Zs. (Nagy A. 70.). Edző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Bogdán T. (a 72. percben – 11-esből), illetve Terestyényi A. (a 37. percben), Szalai N. (a 61. percben).

A Kaposfüred csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Kollega Krisztián (Juta) és Millei Bálint (Csurgó) 7–7 gól; 3. Mészáros Dávid (Marcali) 6 gól; 4. Horváth Péter (Nagyatád) 5 gól; 5–7. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád), Herzsenyák Áron (Somogysárd) és Neubauer Martin Attila (Toponár) 4–4 gól.