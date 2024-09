A megyei harmadosztályban két mérkőzés után mindőssze egy ponttal áll a Fonyód, míg az Iharosberény, a Szabás és a Kaposfő egyelőre pontot sem szerzett. A mezőnyben négy csapat hibátlan, a címvédő Mike, a másodosztályból kieső Balatonszárszó, az előző kiírásban az alsóházban záró Osztopán, valamint a tavalyi megyei negyedosztályú bajnok Babócsa.

A negyedosztály északi csoportjában azt követően, hogy az első fordulóban több találkozó elmaradt, ezúttal minden mérkőzést megrendeztek. Győzelemmel mutatkozott be a Balatonberény és a Balatonboglár, előbbi Törökkoppányból, utóbbi pedig Andocsról hozta el a pontokat. Egészen remek bajnoki rajtot tudhat maga mögött a Somogybabod, mely a címvédő Balatonújlak után azt a Balatonendrédet is legyőzte, mely tavaly bronzérmes lett. A vendégek ráadásul kétszer is vezettek, innen álltak fel és fordítottak Petronovics Péterék. A 3. fordulót a tabella éléről várja az újrainduló Igal, mely 10–0-ás jobb gólkülönbségével előzi meg a tavaly több ízben is létszámproblémával küzdő Mernye gárdáját.