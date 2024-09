A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik körében öt mérkőzést rendeznek szombaton délután, s kettő marad vasárnapra.

Nagybajomba utazik a Balatonlelle a Megyei I. ötödik fordulójában Fotó: Németh Levente

Az ötödik forduló párosítása

Szombat – 16.30 óra:

Nagybajom–Balatonlelle

A vendég Balatonlelle négy forduló után is százszázalékos, míg a házigazda Nagybajom egy hete (három kör után) már a második vereségét volt kénytelen elkönyvelni Csurgón. Mindkét csapatnak nagyon kellenének a pontok, amire inkább a lelleieknek van nagyobb esélye, lévén ők kevésbé lesznek foghíjasak.

– Az előző bajnoki szezont a második helyen zártuk, most viszont csak a 11. helyről várjuk a folytatást – mondta Horváth Péter, a Nagybajomi AC játékosedzője. A legfontosabb, hogy újra megtaláljuk és visszatérjünk a helyes útra. Én mindig csak a győzelemben gondolkodom, de el kell ismerni, most nem mi vagyunk az esélyesebbek: úgyhogy előre kiegyeznék az egy ponttal.

Babai Gábort még a második fordulóban Nagyatádon állították ki, s öt meccsre meszelték el, a játékvezetővel elkövetett sportszerűtlenség miatt. Hiányozni fog Ács-Gergely Gábor is, aki sérüléssel bajlódik.

– Egyértelműen nyerni szeretnénk hazai pályán, s így folytatni a megkezdett sorozatunkat. Egy hiányzónk van a fiatal Posza Kevin István személyében, akit legutóbb a Barcs elleni hazai bajnoki találkozón állított ki a spori – mondta Hegedűs Gyula, a Balatonlellei SE mestere.

Szombat – 16.30 óra:

Nagyatád–Balatoni Vasas

Nagy kérdés, hogy a hétközi toponári fellépés vajon mennyit vett ki az éllovas nagyatádi együttesből? Ha mégis voksolni kellene, akkor mi inkább nagyatádi sikerre szavazunk.

Szombat – 16.30 óra:

Toponár–Csurgó

A toponári alakulatot három ponttal előzi meg a bajnoki tabellán a Csurgó. A hazai pálya a toponáriak mellett szól, mi azonban azt mondjuk, hogy bármilyen eredmény elképzelhető.

Szombat – 16.30 óra:

Marcali–Juta

Egyértelműen az eddig százszázalékos házigazdák felé billen a mérleg nyelve, bár a jutaiak is begyűjtöttek már hat pontot.

Szombat – 16.30 óra:

Barcs–Kaposmérő

A pont nélkül álló barcsi együttes vendége az idei szezon újonca, a Kaposmérő lesz. Nehéz lenne előre megjósolni az eredményt, de az biztos, hogy a végeredménytől függetlenül nem tudnak majd előzni a hazaiak. A kérdés úgy szól, tud-e faragni hátrányán a Barcs, vagy továbbra is marad a két csapat között a négy pont különbség, avagy hétre nő a vendék mérőiek előnye.