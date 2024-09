– A múlt heti bajnoki rajt elmaradt. Mi történt?

– Sajnos Zalaegerszegen nem tudtuk lejátszani az első mérkőzésünket, mivel a hazaiak pályáján probléma adódott. Ez pénteken derült ki, a mérkőzést a szövetség engedélyével elhalasztották. Hogy a zalaegerszegi találkozót mikor lehet bepótolni, egyelőre még nem tudjuk. Előfordulhat, hogy csak az őszi fordulók után játsszuk le az elhalasztott mérkőzést, mi pedig remélhetőleg a héten már hazai pályán meg tudjuk kezdeni a bajnokságot.

Horváth László az Investment Közutasok KT vezetőedzője

Fotó: Lang Róbert



– A tavalyi szezonban remek eredmények születtek. Idén mi a cél?

– Az elért eredményeket szeretnénk megtartani idén is, de nehéz lesz. Sajnos nem jöttek össze úgy az igazolások ahogy terveztük, illetve többen távoztak is. Őket nem sikerült úgy pótolni, ahogy szerettük volna, ezzel szemben a riválisok elég jól igazoltak. Így az idei szezonban nem lesz könnyű megőrizni a második helyet, sőt még annak közelébe jutni is nehéz lesz, de sportban semmi sem lehetetlen. Mi sem úgy állunk hozzá, hogy ez nem sikerülhet, de jóval nehezebb dolgunk lesz az idei versenyszezonban.

– Nagy volt a mozgás a csapatban. Sikerült a legjobb formában összeállni a rajtra?

– Azt gondolom, hogy ezzel nincs probléma. A távozók helyét a második számú csapatban jobb teljesítményt nyújtó versenyzőkkel töltöttük fel, és úgy gondolom, ha lehetőséget kapnak, itt is – a magasabb osztályban – megállják majd a helyüket. Akik maradtak, azoknak pedig még többet kell hozzá tenniük, hogy a kieső eredményeket pótolni tudjuk. A csapatösszhanggal úgy vélem nincs probléma, voltak edzőmérkőzéseink, ahol már átélhették az újonnan érkezők is, hogy ez egy nagyon jó tárasaság és jó a hangulat.

– Sűrű a programra kell készülni. Milyen gyakran tudnak edzeni?

– Mindenki munka mellett sportol, úgyhogy össze kell egyeztetni, de egy héten két edzés az, ami mindenképpen kötelező. Ezen kívül nyilván ha valaki önszorgalomból többet edzene, arra is lehetőség van. Emellett nagyon fontosak az erőnléti edzések is, amire a téli időszakot használjuk ki.

– Tavaly a nemzetközi szereplés is remekül sikerült. Mire számítanak az idei szezonban?

– A tavalyi évben a NBC Kupán szerepeltünk, amiről azt kell tudni, hogy a harmadik számú kupának felel meg. Ez a szereplés újdonság volt nekünk, de ott bronzérmet szereztünk és ezzel sikerült elérni, hogy a Bajnokok Ligájába is bekerültünk. Illetve a bajnokságban elért második hellyel eggyel erősebb csoportba kerültünk az Európa Ligában is. Ebben a csoportban minden országból a második legjobb csapat fog szerepelni. Ez azt is jelenti, hogy bár kevesebb csapat van, – mivel itt a kupa győztesek nem indulhatnak – de nagyon erős lesz a mezőny, hiszen ők sokkal jobb játékerőt képviselnek. Ahhoz, hogy újra a Bajnokok Ligájában szerepelhessünk a legjobb 4-5-be kell kerülnünk, ezt mindenképpen megpróbáljuk elérni. Meglátjuk, ez is újdonság lesz nekünk az idei évben, de ez egyfajta elő felmérés is, hogy hol is tart a csapat és hogy hova is pozicionáljuk magunkat a nemzetközi porondon. Bármi előfordulhat, és a cél, hogy megint egy sikeres szereplést tudjunk összehozni, akár európai szinten is.