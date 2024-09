A Regionális Díjlovagló Döntőben Somogy, Tolna, és Baranya vármegyéből érkező versenyzők mérettetik meg magukat több kategóriában is. A szombati eseményen középosztály szinten és afeletti kategóriában ifi, és felnőtt régiós bajnokot is avatnak majd. A versenyen kiválasztják a régió idei fiatal díjlovát, amely címért 4, 5 és 6 éves lovak indulhatnak. Utánpótlás kategóriában az idei évben rajtengedély vizsgát tett versenyzők közül hirdetnek győztest.

A megmérettetésen több somogyi egyesület lovasa is indul, és a Pannon Lovasakadémia is több versenyzővel képviselteti magát. – nyilatkozta Heffner Dóra, a Regionális Díjlovagló Döntő versenyigazgatója, aki abban bízik, hogy több somogyi sikernek is örülhetünk majd a hétvégén.

A szombati nap másik eseményeként a Havanna Kupa kínál látványos és izgalmas programot a lovassport kedvelőinek. A meghívásos lovastorna verseny tulajdonképpen felkészítő program a nyári szünidő után a lovak és versenyzők számára is, hiszen egy hónap múlva rendezik az országos bajnokságot. A Pannon Lovasakadémia versenyzői mellett új csatlakozóként a Nagyatádi Csillagtanya Lovas Egyesület is képviselteti magát egy indulóval.

A látványos torna minősítő pontokat ugyan nem ad, de a legnehezebb versenyszámokban is lesz induló. Junior kategóriában a nyáron rendezett Európa-bajnokság résztvevői is megmutatják tudásukat, így rendkívül rangos versenynek ígérkezik a Havanna Kupa.

A Regionális Díjlovagló Döntőt szabad téren rendezik, amit az előrejelzés szerint az esős időjárás nehezíthet, a Havanna Kupát azonban fedett pályán élvezhetik majd a Pannon Lovasakadémiára kilátogató érdeklődők.