– Hányadik alkalommal vettek részt az országos megmérettetésen a somogyi tűzoltók?

– Negyedik alkalommal indultunk belügyi rendvédelmi szerveknek szervezett sárkányhajó versenyen. Az idei verseny annyiban volt más, hogy most csupán hárman voltunk, akik korábban is indultunk, a csapat többi tagja először vett részt ezen a sárkányhajós versenyen.

– Hogyan készültek a komoly csapatmunkát igénylő megmérettetésre?

– A tűzoltók fizikai állóképessége adott, hiszen ez alapkövetelmény, de az evezést gyakorolni konkrétan nem tudtuk. Inkább fejben készültünk rá. Pontosan meghatároztuk, hogy ki, hol fog ülni a hajóban, kire milyen poszton számítunk majd, de a gyakorlati felkészülés ilyen formán elmaradt. A verseny alatt a vízisport-egyesület részéről a kormányosunk adott szakmai segítséget a helyszínen.

– Hogyan értékeli a csapat versenyszereplését?

– Az első futam 200 méteres távon nem sikerült jól, de a második futamra már úgy eveztünk ki, hogy elgyakoroltuk a rajtot, élesben pedig sikerült remekül elkapnunk az indulást, olyannyira, hogy három másodperccel javítottuk az időnket az első futamhoz képest, és másodikként értünk célba. Ez annyira jó időeredmények számított, hogy ezzel bekerültünk a legjobb négy közé. Azelőtt az ötödik hely volt a legjobb eredményünk sárkányhajó bajnokságon, így a negyedik hely is előrelépésnek számított. A döntőben már nagyon feldobódva eveztünk ki, és újabb három másodpercet tudtunk javítani. Az előttünk célba érő, tapasztaltabb két csapatot nem sikerült megelőznünk, de nagyon ott voltunk mögöttük, így sikerült a dobogó harmadik helyét megszerezni, amit a zömében újonc csappattal nagyon jó eredménynek értékelünk.

– Mennyire volt nehezítő tényező az időjárás?

– Szerencsénk volt. A ­verseny kezdetén az utolsó pillanatban csíptük el a napsütéses időt. A döntőre viszont már feltámadt a szél, lehetett érezni, hogy hullámzik a Duna holtága, de összességében szerencsénk volt.

– A tűzoltók munkája nagyon komoly és felelősségteljes hivatás. Egy ilyen verseny – akár csapatépítésként – milyen pluszt adhat a hétköznapokhoz?

– Nagyon sokat. A verseny után azt láttam a csapaton – akik az egész megyéből érkeztek –, hogy nagyon fel voltak dobódva. Egyrészről kicsit kiszakadtunk a hétköznapokból, másrészt ez egy versengés volt, amiben megmérettettük magunkat. Ez nagy löketet adott a társaságnak, ki voltak virulva, hiszen nem minden nap érünk el ilyen sportsikereket. Ezért is szeretjük az ilyen sportversenyeket, hiszen ilyenkor kicsit másképp is megmutathatjuk magunkat, és saját képességeinket is próbára tehetjük.

– Jövőre lesz folytatás?

– Amikor kiszálltunk a hajóból, egyöntetűen minden kolléga kijelentette, hogy „akkor jövőre ugyanitt”.