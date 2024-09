Rády Boglárka az előző szezonban is jelentős szerepet kapott a pályán, az idén is várja, hogy bizonyíthasson.

Rády Boglárka harmadik szezonját kezdi a KNRC csaptánál

Fotó: Muzslay Péter

– Már harmadik éve erősíti a csapatot, az idén azonban jelentősen megújult a keret. Milyen most a csapategység?

– Minden évben a szezon elején ez egy jelentős kihívás. Tizenkettőből két játékos maradt a tavalyi keretből, így mondhatjuk, hogy egy új csapatot építünk. Az érkező külföldi játékosok megfordultak már Európában más bajnokságban, így már viszonylag tapasztaltak, de fiatalodtunk is. Az egész Extraligára jellemző ez az idén, sokkal több fiatal játékos lép majd pályára egyes csapatoknál. Örülök neki, hogy hozzánk érkeztek külföldi játékosok is, és, hogy mi is tudunk építkezni a fiatalokból. Az első megérzésem és a benyomásom az, hogy az idén is egy motivált, sikerre éhes és egységes csapat leszünk.

– A nyári pihenés után, ennyire nehéz ilyenkor visszarázódni fizikálisan?

– Szerencsére mindannyiunknak volt időnk kipihenni a szezon fáradalmait, de azalatt is – ahogy szépen lassan kialakult a keret – folyamatosan kaptunk személyre szabott edzéstervet, tehát nem állt meg teljesen a munka. Én is kaptam edzéstervet, amit hetente négyszer el kellett végezni a konditeremben, de ez teljesen ránk volt bízva. Nyilván megcsináltuk, hiszen nem mindegy, hogy hogyan rázódunk vissza. A nyári szinten tartó edzések megkönnyítették a munkába való visszatérést, nagy könnyebbséget jelentett ez augusztusban. Most azért érzem, hogy megérte, mert így sokkal könnyebb most a munka.

Rády Boglárka az előző szezonban szerzett tapasztalatával segíti a csapatát

– Az előző szezonban is jelentős szerepet kapott a pályán, most hogyan készül?

– Nagyon hálás vagyok az előző évért, hiszen rengeteg tapasztalatot szerezhettem a pályán, és ezt szeretném az idén kamatoztatni. Vincent Lacombe vezetőedzővel már harmadik éve dolgozom együtt. Megismert és én is tudom, hogy mit vár el a pályán, így bízom benne, hogy a taktikát és tudást amit tőle megszereztem, át tudom adni a frissen érkezőknek is. Ilyen szempontból a vezetőedző számít a segítségemre és a másik régi játékos Godó Panna segítségére is.