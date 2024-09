Kiválóan áll a magyar kick-box nemzetközi szinten – így vázolta Király István a jelenlegi helyzetet. A sportvezető szerint a sportág jelenlegi erőviszonyai mellett sem létszámban, sem országméretben, sem más mérőszámban nem kerülne hazánk az élre, mégis több vonatkozásban ott van.

"Még soha nem volt ilyen erős a magyar kick-box a WAKO-n belül. A világszövetség az elmúlt négy évben statisztikát készített a felnőtt és az utánpótlás világbajnokságokról, és kiderült, hogy az összesítésben Magyarország áll az első helyen. Emellett sportdiplomáciában is jók vagyunk, hiszen az én tisztségeimen kívül Mórádi Zsolt is tagja a WAKO elnökségének, Szabó Gábor és Gasparik Róbert pedig a bírói bizottságban képviseli hazánkat" – hangsúlyozta Király István.

A sportdiplomata szerint az augusztus végi budapesti utánpótlás világbajnokság megerősítette a magyarok érdekérvényesítő képességét a sportágon belül.

"A presztízsünket feltétlenül emelte a vb. Újra bebizonyosodott, hogy versenyszervezésben is világszinten kimagaslót nyújtunk. Nemhiába rendezi jövőre a Magyar Kick-box Szakszövetség immár a jubileumi harmincadik magyarországi világkupát. Emellett az elmúlt tíz évben adtunk már otthont felnőtt világbajnokságnak, korosztályos Eb-nek, és most lebonyolítottuk a sportág eddigi legnépesebb utánpótlás világbajnokságát is. Úgy gondolom, hogy a szervező csapat – a szövetség elnöke, Galambos Péter, valamint Jároszkievicz Krisztián, Mórádi Zsolt, Juhász Gábor, Rohonczi Jenő, Hammer Mónika és én –, most is mércéül szolgált azoknak, akik kick-boxban világversenyt akarnak rendezni."

Király István szerint, ha a kick-box ott lenne az olimpián, több magyar arany is születne.

"Los Angelesben közel voltunk a programba kerüléshez, hiszen a kick-box ott volt a shortlisten, vagyis a között a nyolc sportág között, amelyekből kiválogatták, hogy kik szerepelhetnek a 2028-as olimpián. Végül az amerikaiak más sportágakat jelöltek, ami érthető, hiszen minden rendező ország olyan sportágakat választ, ahol éremesélyei vannak. Nyugodt szívvel jelentem ki, hogy ha Magyarország rendezne olimpiát, akkor biztosan beválogatná a kick-boxot, hiszen a versenyzőink két-három aranyéremre is képesek. A WAKO-ban pedig megyünk tovább, harcolunk a következő olimpiáért, hiszen a sportágat a 134 tagországával és több mint ötmillió sportolójával erősnek ítéljük. Komoly munka folyik, hogy ott lehessünk Brisbane-ben, és a remélt ausztráliai szereplést előkészítő csapat egyik oszlopos tagja Mórádi Zsolt. Addig küzdünk, amíg nem leszünk ott a játékokon."