Fotó: Koncz Márton - Nemzeti Sport

– Beszéljünk egy picit a válogatottról. Pontvesztés Dánia ellen és egy nem várt bravúrgyőzelem Belgiummal szemben. Hogyan értékeli az Eb-selejtezők odavágóit?

– Képesek vagyunk küzdeni és meghalni egymásért a pályán. Úgy gondolom, hogy ez sokat elmond erről a fiatal csapatról, mely roppant összetartó és rendre jó hangulatban készül. A Dánia elleni pontvesztés nagy port kavart, nemcsak a közvéleményben, de csapaton belül is. Mindenki úgy vélekedett, hogy simán kell nyerni, és ebből adódóan egy felesleges elvárás került a vállunkra. Élveznünk kellett volna a röplabdát, mi viszont görcsössé váltunk, aminek meg is lett az eredménye. A mérkőzés után leültünk és sokat beszélgettünk arról, hogy mivel volt probléma, és azt is megfogalmaztuk, hogy akár egyénileg vagy csapatszinten milyen segítségre van szükség. Ez és a lelkiismeretes felkészülés eredménye lett a Belgium elleni siker. Egy teljesen más arcunkat tudtuk megmutatni, amivel megleptük a belgákat, és őszintén szólva magunkat is. Precízen és kontrolláltan röplabdáztunk, a teljesítményünkkel uraltuk a pályát.

– Javában zajlik a felkészülés. Hogyan telnek a napok Bukarestben?

– Egyelőre mindenki jó benyomást tett, a közeg, így a klubvezetés és a lányok is befogadóak. Viszont a „balkáni” életstílus nekem még egy picit furcsa. Az edzésen kívüli dolgokat itt mindenki elképesztően lazán kezeli, otthon nem ez a realitás, ilyennel nem találkozni. Nehéz ezt megfogalmazni, át kéne érezni. Magas szintű a szabadság­érzet és hatalmas az önállóság, majd edzésen mindenki átszellemül, profi lesz és teszi a dolgát. Idekint sokkal szabadabb szemlélet uralkodik, ez egy más világnézet. Egy hatalmas sportkomplexumba járunk be, ahol a Dinamo Bucuresti összes férfi- és női szakága és sportolója megtalálható. Közös az étkező és mindenki ismeri a másikat, legyen az labdarúgó, röplabdázó, kézilabdázó vagy egyéni sportoló. Egy picit olyan ez, mint egy amerikai egyetem. Ami pedig a konkrét felkészülést illeti, két edzőmérkőzésünk már volt a bajnoki rivális CSM Targoviste ellen. Egy 2–2-es döntetlennel kezdtünk, majd 3–1-re legyőztük őket. A héten Franciaországba repülünk, ahol Párizsban veszünk részt egy felkészülési tornán. Utazunk még Bulgáriába, és ha jól tudom, akkor helyi, bukaresti csapatokkal is játszunk még a bajnoki rajtig.