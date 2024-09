A profi atléták után ismét a nagyközönségé a Nemzeti Atlétikai Központ, ahol éjfélig tartó programdömping, több mint 20 mozgásforma, szabadtéri edzőterem és panoráma-futás is várja a sportos látogatókat. Edzők, sztársportolók és mozgásnagykövetek, többek között Ekler Luca, Krizsán Xénia, Gajdos Tamás és Zichó Viktor, valamint az épület vezető tervezője, Ferencz Marcel is ott lesz, hogy együtt élvezze a látogatókkal a világ első nyitott arénájában rendezett sportünnepet.

Mindenkit várnak a szervezők a szeptember 28-i #BeActive Night-ra, az Európai Sporthét csúcseseményére a Nemzeti Atlétikai Központba. Este 18.00 órától megtelik élettel a 2023-as atlétikai világbajnokságnak is otthont adó stadion, ahol közös zenés bemelegítés után különböző atlétikai és harcművészeti ágakat próbálhatnak ki az érdeklődők, de lábteniszezni, korfballozni, jógázni és például zumbázni is lehet majd.

Ez lesz az első olyan nap, amikor bárki szabadon futhat a stadion tetején kiépített, gyönyörű panorámás futókörön és a látogatók kipróbálhatják a futópálya mellé épített szabadtéri fitnesz eszközöket is. A résztvevők között lesz Ferencz Marcel, Ybl Miklós- és kétszeres Pro Architectura díjas építész, aki megálmodta és megtervezte a Nemzeti Atlétikai Központot.

- Alig várom, hogy szombaton én is kimenjek a családdal és fussunk egyet a felső szinten található nyitott városi gyűrűn. 2017 óta vártam erre a pillanatra. Az épület megmutatja azt az arcát, amikor megtelik a város lakóival, és kitárul előttünk a világ első nyitott arénája – mondta Ferencz Marcel.

A felső gyűrű újonnan kialakított ’kondi-szigetein’ képzett fitnesz szakemberek segítségével, erősítő gépekkel és saját testsúllyal végezhető edzések indulnak, amelyekbe bárki bekapcsolódhat, de különböző harcművészeti ágakat is ki lehet próbálni, többek között Muay Thai, Brazil Jiu Jitsu, Kung Fu, Aikido Kick Boksz edzésen is részt lehet venni.

A helyszínen parkolni nem lehet, így érdemes tömegközlekedéssel vagy aktívan érkezni. Azok, akik már a rendezvényre vezető utat is sportos élménynek szánják, a Boráros térről 17:45-től folyamatos rajtoltatással induló 1,5 km-es közös befutáson is részt vehetnek. A résztvevők között lesz Gajdos Tamás, televíziós műsorvezető, a holmozogj.hu szabadidős portál szakértője is.