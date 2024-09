A nyitómeccsen az élvonalbeli NKA Universitas Pécs magabiztos, 91–63 arányú győzelmet aratott a B csoportos Újbuda MAFC ellen.

A nyitómeccset követően a XIII. MTOK Orosz László Emléktornát Sárdi Péter nyitotta meg. Antalics Dániel betegség miatt nem játszott, míg Völgyi Marcellt műtötték korábbi állkapocstörése miatt.

Az élvonalbeli rajtra készülő Szeged, mely tavaly többször is borsot tört a házigazdák orra alá Zsíros Péter triplájával kezdte a meccset. A Kaposvár pontatlanul dobott és néhány labdaeladást is vétettek a hazaiak, így csak a remek védekezésüknek köszönhetően nem kerültek nagy hátrányba. Szőke Bálint és Luka Markovic pontjaival 5–3-nál a vezetést is átvette Dzunic együttese. Paár Márk a padról beállva dobott palánkról egy hármast a játékrész felénél. Markovic újabb kinti dobásával 14–9-es állásnak örülhettek a hazai szurkolók. A Szeged Herndon faultos közeljével zárkózott. Paár egy remek betörést faulttal együtt be tudott fejezni, így 9 pontosra nőtt a különbség, sőt Puska Bence távoliját követően időt is kértek a vendégek 24–12-nél.

A második felvonásban Cseh Botond három büntetőjével és a szegedi center további pontjaival gyorsan zárkózott a Szedeák. Szőke blokkja energiát adott a csapatnak, támadóoldalon pedig Darrion Trammell sorozatban 8 pontot szórt. 36–21-nél a meccs addigi legnagyobb vezetéséhez jutott a Kaposvár. Bogdán Benedek is beköszönt kintről, erre pedig a vendégek részéről Eric Cohill válaszolt, aki sorozatban 5 ponttal segítette csapatát. Uros Rosic és Szőke betöréseivel ismét stabilizálódott a somogyi előny a nagyszünetre.

A pihenőt követően Kis Raul kintről volt eredményes, így ismét 15 pontra nőtt a fór. Nem sokkal később Szőke hármasa után már 52–36-ot is mutatott az eredményjelző. Pontatlan kaposvári támadások után Jay Heath vezényletével egy nyolcpontos rohanást produkáltak a szegediek, így 52–44-re zárkóztak. A házigazdák Uros Rosic hármasával állították el a vérzést 59–49-nél. Jay Heath távoli dobásával tízen belülre segítette a vendégeket.