Bár az első gólt még a hazaiak a szerezték, a NEKA hamar fordítottak, többek között Győri Viktória remek beállójátékának. Torda Vanessa kiváló napot fogott ki, ziccereket hárított, Farkas Eszter pedig egy gyorsindítás után négyre növelte a különbséget. A boglári lányok nagy tempót diktáltak és fokozatosan elhúztak riválisuktól, Kriston Kíra találata után már hét volt közte, ami meg is maradt a félidőre.

A fordulás után magasabb fordulatszámra kapcsolt a házigazda, mely fokozatosan dolgozta le hátrányát. Megakadt a boglári támadójáték, de Torda Vanessa továbbra is parádézott a kapuban, ám ez is kevésnek bizonyult, ezért Bakó Botond 16–18-nál időt kért, ami után sikerült visszavenni az irányítást. Berei Krisztina hetesével aztán már négy, Molnár Réka lövésével pedig öt gól volt közte. A hajrában is mindent megtettek a baranyaiak, ám a NEKA magabiztosan hizta le az utolsó perceket.

Mohácsi TE 1888–NEKA 21–26 (10–17)

Mohács, Városi Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Gál László, Ludvig Benedek Dezső.

Mohácsi TE 1888:Hibácska – Papp E. 6, Rittlinger 4 (1), Kovács Zs. 2, Varga-Kósa, Kaló 2, Bozsovics 2. Csere: Bartók 2 (kapus), Nagy M. 1, Sztanó, Mentes 2, Dobos, Fledrich. Vezetőedző: Kindl Gabriella.

NEKA:Torda – Farkas A. 1, Panyi 1, Bozsodi 1, Győri 5, Szabó A. 1, Berei 6 (5). Csere: Hornyák (kapus), Mihály 1, Alaxai, Kriston 2, Jelena 5, Molnár F. 1, Molnár R. 2. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek:4/1, illetve 5/5.

Kiállítások:10 perc, illetve 14 perc.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 1–3, 10. perc: 2–5, 15. perc: 3–7, 20. perc: 5–9, 25. perc: 6–14, 28. perc: 9–16, 38. perc: 15–18, 50. perc: 18–23, 55. perc: 19–24.

Mestermérleg

Bakó Botond:– A második félidőben megnehezítette a Mohács a dolgunkat, s Torda Vanessa védései mentettek meg minket attól, hogy szorosabb legyen a mérkőzés. Pedig az első játékrész rendben volt, domináltuk, jól játszottunk: stabilan védekeztünk és a támadójáték is rendben volt. A fordulás után úgy gondolták a játékosok, a hétgólos előny megtartásához elég lesz a mezeket kiküldeni a pályára, ám szerencsére a végén is volt egy jó tíz percünk. Tanulságos mérkőzést játszottunk, hiszen látnunk és tudnunk kell azt, nem szabad engedni, hogy ekkora hullámvölgy legyen a játékunkban. Természetesen örülünk a győzelemnek, mert fontos, hogy megvan az első idegenben nyert mérkőzésünk is.

Játékos szemmel

Alaxai Zoé:– Az első félidőben jó tempót mentünk, nagy előnyt tudtunk szerezni. A második játékrész elején bent maradtunk az öltözőben, így oda kellett tennünk magunkat a végjátékra! Tanulunk a hibákból és igyekszünk minél kevesebb rossz periódust vinni a meccsbe, de természetesen nagyon örülünk a két pontnak és dolgozunk tovább.