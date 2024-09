Bár két hét még hátra van a rajtig, már most túlszárnyalta az eddigi rekordot a külföldi nevezők száma a 39. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. A szervező Budapest Sportirodához már mintegy hatezer külföldi állampolgár nevezése futott be, őket a korábbi évek tapasztalatai szerint legalább még ugyanennyi családtag, ismerős, szurkoló kísér el Budapestre, így a legóvatosabb becslések szerint is 10-12 ezer futóturista érkezik Magyarországra október második hétvégéjén. Ez példátlanul magas szám a hazai szabadidősport események történetében, sőt a versenysportban is csak a legrangosabb nemzetközi események, például az atlétikai világbajnokság, a foci Eb, illetve a Forma 1-es futamok csábítottak ennyi külföldit Magyarországra. A korábbi szabadidős rekord 2017-ből, vagyis bőven a koronavírus-járvány előtti időszakból származik, és ugyancsak a SPAR Budapest Maratonhoz kötődik, hiszen 7 éve 5400 külföldi nevezett az eseményre.

Több mint ezer brit futó Budapesten

Idén a maratonon, vagyis a klasszikus 42 kilométeres távon minden második induló, 3000 futó külföldi lesz, de csaknem ugyanennyien utaznak a rövidebb távok, például a félmaraton, vagy a 10 kilométeres futam miatt is Budapestre. Közülük is kiemelkednek a britek, több mint 1000 futóval. Jól jellemzi a brit indulók kiemelkedően magas számát, hogy Budapest után (1300 fő) Londonból érkezik majd a második legtöbb (190 fő) futó a 42 kilométeres távra. - Nagy örömömre szolgál, hogy a 39. SPAR Budapest Maraton Fesztiválra több mint 1000 résztvevő az Egyesült Királyságból érkezik, ezzel a klasszikus maratoni táv minden 10. futója brit állampolgár lesz. Ez az esemény kiváló példája annak, hogy a sport szeretete hogyan kapcsolja össze a nemzeteket, és erősíti a köztünk lévő kapcsolatokat. Külön öröm számomra, hogy a részvételünkkel idén a mellrák elleni küzdelemre is felhívhatjuk a figyelmet. Sok sikert kívánok minden versenyzőnek! – mondta Paul Fox, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, aki október 12-én részt vesz a Gondosóra Gyalogláson, amelyhez a Mellrákinfo Egyesület is csatlakozott.