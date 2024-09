Idegesen kezdett mindkét csapat, sokáig nem is született gól, aztán az első két találatot a dabasiak szerezték a 4. és az 5. percben. A hazai gólcsendet Kathi Sándor törte meg, majd Bugyáki Dávid egyenlített. A védőfalban mindig volt valaki, aki lesáncolta a vendégek átlövőit, és kapuvédő, Podoba János is bemutatott néhány fontos védést. A fiatalok közül Kathi már harmadszor volt eredményes, majd Tóth Levente is duplázott így a 12. percben 6-3 állt az eredményjelzőn és érkezett a vendég időkérés. A folytatásban Kollár és Török is elkezdte a gólgyártást a vendégeknél, és a kapusuk is elkapta a fonalat, 8-7-nél, így Sótonyi László hívta magához csapatát. Az első félidő időntúli szabaddobással ért véget, amit Gazsó Péter szép mozdulattal gólra váltott, 11-11-re alakítva ezzel az eredményt.

A második félidőt két Kovács Tamás gól nyitotta, Podoba János pedig ott folytatta, ahol az első játékrészben abbahagyta, ziccereket fogott és döntő szituációkban adott lendületet csapatának a védéseivel. Támadásban egyre bátrabbak voltak fiatalok, akik a sebességet is megpróbáltuk tartani a Dabas rutinos játékosaival szemben. Örömteli pillanat volt, amikor Temesvári Gábor az üres kapuba talált, ezzel a hosszú ideje sérüléssel bajlódó jobbátlövő hónapok után iratkozott fel ismét a góllövőlistára. Podoba újabb bravúros védésének köszönhetően továbbra is előnyben volt a NEKA. Az 53. percben 23-19-re módosult az eredmény, miután Tóth Levente hétméterest értékesített. A találkozó egy dabasi időkérés után folytatódott, de a végjátékban fegyelmezett játékot mutatott a Sótonyi-csapat, mely nem engedte ki kezéből a győzelmet.