Két év kihagyás után folytatódott a veterán labdarúgó-bajnokság, melyen kizárólag 60 év felettiek léphettek pályára. Az eseményt ebben az évben a pécsi idősebb Dárdai Pálról elnevezett edzőközpontban rendezték, ugyanis Ott József, a PMFC korábbi edzője, illetve Papp Zsolt, pécsiek csapatorvosa karolta fel a sportesemény megszervezését. Az öregfiúk tornára nyolc, regionális győztes csapat érkezett, melyek két csoportban küzdöttek. Érdekesség, hogy a PMFC kovácstelepi edzőközpontjának műfüves csarnokában egyszerre két pályán párhuzamosan zajlottak a veterán találkozók, így a csoportküzdelmek mellett a helyosztók is.

Harmadik helyen zárt a Kaposvár a veterán tornán Fotó: Kurdi József/PMFC

– Az elmúlt tizenöt év legjobb eredményét értük el – mondta Horváth Lajos, a kaposvári csapat játékosedzője. – A regionális tornákat bár évről-évre megnyerjük, de országos döntőben most sikerült először a legjobb négy között végeznünk. Ez a többi csapat ismeretében ez egy hatalmas, kiemelkedő eredmény, hiszen nálunk öt játékosnak van komoly múltja, a többiek amatőr szinten játszottak korábban. Az ellenfelek között több egykori válogatott is szerepelt, több mint háromezer NB I.-es meccs vonult fel ezen a tornán. A Pécset, a Szegedet és a Békéscsabát is sikerült megelőznünk, sőt csak egy kicsin múlott, hogy nem a második helyen végeztünk, de számunkra ez a bronzérem is nagy siker.

A kaposvári csapat Máté Sándor, Horváth Lajos, Kis-Pál János, Czimmerman Árpád, Domokos József, Szmolka János, Diseri József, Meksz Gyula, Fehér Láaszló, Prukner Gábor, Spánitz János, Hanusz János, Takács Zsot. Szakmai igazgató: Szabó László. Játékosedző: Horváth Lajos.

Fotó: Kurdi József/PMFC

A Kaposvár a bronzmeccsen a Kecskemétet győzte le. Az ezüstérmet a Videoton szerezte meg, amely 2-1-re alulmaradt a döntőben a Nagykanizsával szemben. Az élen végző kanizsaiak két különdíjat is hazavihettek, Németh Tibort a legjobb kapunak, Kepe Tibort pedig a legjobb mezőnyjátékosnak választották meg. A gólkirályt ellenben a Videoton együttese adta Kádár Lajos személyében, aki négy találattal lett a legeredményesebb játékos. A torna helyezettjeinek járó trófeákat Dárdai Pál, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Herta BSC egykori edzője adta át. A legjobb kapus Boday Ferenctől, a legjobb játékos Réfi Gábortól, a gólkirály pedig Toma Árpádtól vehette át a díját.