A tavalyi szezonban a Csurgó KK U18-as csapata kiesett az első osztályból. Nahaj László vezetőedző nem titkolt szándéka, hogy a másodosztályban bajnokságot nyerjenek, és visszakerüljenek a legjobbak közé. A fiatal csapatot az előző szezon hajrájában vette át Nahaj László, így a kitűzött cél tükrében első közös felkészülésüket értékelte a szakember a cskk.hu-nak.

– Rögtön azzal kezdeném, nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a bennmaradás az első osztályban – emelte ki a vezetőedző. – Az utolsó mérkőzéseken már nagyon tetszett a srácok motivációja, ezért is vágtam bele az új szezonba, ráadásul nagyon megszerettem ezt a társaságot. Azt nehéz megállapítani, hogy milyen erősségű ellenfeleink lesznek a másodosztályban, de a felkészülés során ugyanúgy mentünk tovább, mintha az első osztályra készülnénk. Hat hét volt a felkészülés, abban voltak edzőmérkőzések is. Jó teljesítményt nyújtottunk a meccseken, de azt is tudni kell, hogy ebből a társaságból még öt ember az ifiknél is játszik. Ők kevesebb lehetőséget kaptak.

Nahaj László az érkező korosztályos fiatalokat is minél több játéklehetőséggel biztatná.

– Nyilván kíváncsi voltam arra is, hogy akik az U16-os korosztályból jöttek, ők milyen teljesítményre képesek. Én azt szeretném, hogy a gyerekek minél többet játszanak, minél többet tudjak nekik átadni, kapjanak meccsrutint, hiszen a későbbiekben az lesz a legfontosabb.

A csapat fizikai teljesítményét előrelépésként és a jó munka alapjaként emelte ki a szakember.

– Több korosztályt is érint, nem csak minket, hogy fizikálisan léptünk előre. A kézilabdatudást lehet pótolni, pláne így, hogy mi is annyit edzettünk, mint a NEKA vagy a Balatonfüred. A legnagyobb fejlődés, hogy fizikálisan javult a munka, és ezt muszáj is követni, hiszen mindenhol fizikálissá vált a kézilabda. Gondolhatunk a skandináv országokra ahol kiemelt a futás és a fizikum. Ez a legfontosabb.

A tanévkezdés a Csurgó KK U18-as csapatánál is alaposan átírja a programot, amit Nahaj László is felvázolt.



– Örülök is, meg nem is. Annyiból nem, hogy kevesebb edzésünk lesz, elindult az iskola és az egy új közeg. Nem fordítanak majd annyi időt a kézilabdára, hiszen az edzés is kevesebb. Viszont örülök is, hiszen nekem is kell egy kis pihenő. Úgy tudom jellemezni, mikor a család a két hónapos nyári szünet után elengedi a gyereket otthonról az iskolába. Általában mi hét közben játsszuk a bajnokinkat, ezért most úgy fog kinézni a menetrend, hogy hétfőn reggel uszoda, délután kondi. Kedden egyéni képzés, aztán taktikai edzések a mérkőzésig. A céljainknál egyértelmű, hogy szeretnénk visszajutni. Ez nyilván fontos, de nekem az is legalább ennyire mérvadó, hogy minél több gyerek menjen tovább az ifjúsági mezőnybe, hiszen én nem rövid távban gondolkozom ezekkel a srácokkal.