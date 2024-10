A nyitó játszmában Kalmár Ákos és Boldizsár Péter Andor volt a (két) főszereplő; előbbi hét, utóbbi pedig hat pontot hozott össze. Kalmár két látványos takarót is kiosztott csakúgy a mihez tartás végett, Boldizsár pedig egymás után négy ásszal is megkínálta az ellent.

A második játékrészben aztán egymás után kaptak lehetőséget a cserék. Az orosz légiós Stepan Novoselov bemutatkozásként egy igencsak méretes blokkal kezdett, a francia Martin Djordjevic egy foghatatlan ásszal mutatkozott be, s lehetőséget kapott a saját nevelésű fiatal liberó, Csordás Bertalan is. Továbbra is nyomasztó fölényben játszott a házigazda Fino Kaposvár alakulata, s ezt a szettet is 25–8-ra húzta be.