– Minden számban az első három helyezett éremdíjazásban részesül, ám az idei évben változtattuk a különdíjas kategóriát – mondta el Kovács Zsófia. – Az elmúlt években, szintén Kaposvár kiemelkedő sportemberének tiszteletére, Kecskés K. Endre emlékére a legjobb mellúszókat külön kupában részesítettük. Idén azonban a legeredményesebb, legtöbb aranyérmet szerzett női és férfi úszókat díjaztuk, arra sarkallva a sportolókat, hogy minél több távon álljanak rajthoz – emelte ki a verseny kapcsán a szervező, Adorján SE sajtóreferense.

Az Adorján Emlékverseny tisztelgés a legendás sportember előtt

Fotó: Muzslay Péter

Az indulók között ott volt Stadler Csenge is, aki uszonyosúszásban a közelmúltban világkupán a dobogó közelében végzett. Úszótudását 100 méter gyorson és 100 méter háton mutatta meg az emlékversenyen.

– A fő sportágam az uszonyosúszás, de nem volt kérdés, hogy ezen a versenyen is induljak a fejlődés érdekében – árulta el a sportoló. Arról is kérdeztük, mennyivel nehezebb uszonyosúszoként úszóversenyen indulni. – Uszonyosúszásban sokkal gyorsabbak vagyunk, más a ritmus. Ott a lábmunka az erőteljesebb, úszásnál inkább karral kell jobban dolgozni. Régen úsztam már úszóversenyen, úgyhogy ez most egy „kirándulás nekem”, bár korábban párhuzamosan úsztam is, de mikor kiderült, hogy a kettő együtt kicsit sok, az uszonyosúszás mellett döntöttem – mondta Stadler Csenge, akit a jövőbeni terveiről is kérdeztük. – Mindenképpen szeretnék kijutni a nyári Európa bajnokságra. A felkészülés részeként a legfontosabb most, hogy szintidőket, egyéni csúcsokat ússzak és folyamatosan jobb időeredményeket érjek el.

Az Adorján József Emlékverseny legeredményesebb somogyi egyesülete a KASI lett

A szombati verseny a Mohácsi Torna Egylet nyerte összesen 52 megszerzett éremmel. Összesítésben a somogyi egyesületek közül a KASI zárt a legeredményesebben, 21 arany, 12 ezüst és 10 bronzérmet szereztek így a másodikak lettek az Adorján József Emlékversenyen. Mögöttük a marcali NivoMed 4., az Adorján SE a 7., a Kaposvári Úszó SE pedig a 10. helyen zárt az éremtáblán.