A lábodi futballcsapat korábban a megyei bajnokság mind a négy osztályát megjárta. Az idei szezonban a negyedosztályú tabella élére törne.

Fotó: MW

– Mi volt az oka az egy év kihagyásnak?

– Pénzügyi problémák voltak és emellett játékoshiányban is szenvedtünk. Júniusban vált biztossá, hogy lesz annyi játékos és anyagi fedezet is, hogy újra tud indulni a csapat itt Lábodon.

– Mit lehet tudni az új csapatról?

– A Szabásra átment játékosok most visszatértek hozzánk. Rinyabesenyőből érkeztek a Szeszán testvérek – öten két családból –, akik közül Szeszán Attila rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal, ő magasabb osztályban is játszott. Csapatkapitányunk Molnár Zsolt, akivel közösen szervezzük a háttérmunkát, illetve helyiek közül is próbáltunk szervezni csapattagokat. Ifjúsági csapatot is szeretnénk indítani, mert úgy látom, hogy van érdeklődés és igény a fiatalok körében a futball iránt. Ez nagyon fontos a kis falusi együttesek esetében, mert ha helyben a fiatalokat nem tudjuk megfogni, akkor rövid időn belül bezárulhat a kör.

A bajnokság elején végezne az újjáalakult csapat

– Elég mozgalmas története van a csapatnak a megyei futballéletben.

– Igen. Jelenleg a Megye IV.-ben szerepel a gárda, de megjártunk minden osztályt. Régebben egész magas szinten is játszottunk, sokáig ott voltunk az első osztályban. Az egy nagyon jó társaság volt, de a végére kicsit szét hullott a csapat.

– Vajon az egy év kihagyás és a vérfrissítés jót tett-e a lábodi csapatnak?

– Bízunk abban, hogy ismét vonzóbbá válik a lábodi futball, hiszen nagyon szép környezetben van a pályánk, aminek a minősége is nagyon jó. Ez a folyamat még nem ért a végére, szeretnénk a pályát úgy helyreállítani, hogy olyan legyen, mint amilyen a Megye I.-ben is volt.

– Milyen gyakran tudnak edzeni?

– Egyelőre most csak egy edzés napunk van, amit a szombati mérkőzésnapok előtt tartunk. Általában nyolc-tíz ember mindig van a tréningeken, de időnként hozzánk csapódnak helyi fiatalok is. Ilyenkor akár húsz-huszonkét ember is jelen van. Akkor egész pályán is tudunk játszani, és ezek nagyon jó edzések. Most egy héten egy alkalom van tehát, de remélhetőleg a jövőben heti kétszer is tudunk majd edzeni.