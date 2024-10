Ismét fantasztikus eredmények születtek az IFBB Gyermek Magyar Fitnesz Bajnokságon, ahol a kaposvári Bakós-Sas Fitnesz SE növendékei a minősítő versenyek során kilenc arany és öt ezüstérmet szereztek. Az idősebb korosztályban három magyar bajnoki cím mellett ugyancsak három ezüstérem, illetve négy bronzérem a kaposvári egyesület mérlege egyéniben, míg csapatban három arany-, egy ezüst és egy bronzéremmel gyarapodott a sportolók éremkollekciója.

Remekeltek Mogyoródon a kaposváriak Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A gyermekek mellett Szabó Kinga is zsűri elé állt, aki budapesti IFBB Magyar Fitness Bajnokság Junior és Felnőtt bajnokság népes mezőnyében remekelt, hiszen korosztályában ezüstérmet szerzett.

Szabó Kinga ezüstérmet szerzett: Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei az IFBB Gyermek Fitnesz Magyar Bajnokságon

7-9 éves korosztály

Aranyérmes: Barbi (Hanzel Karolina, Molnár Gréta, Tóth Emma, Terestyényi Dóra, Péterfi Kata, Zombai Natali).

10-12 éves korosztály

Ezüstérmes: Rihanna (Cser Flóra, Pál Eliza, Dancsics Dorka, Nagy Laura, Hifner Hanna, Domonkos Zoé).

C Kategória Minősítő verseny

Aranyérmes: Péterfi Kata (2017), Hanzel Karolina, Balog Dóra, Kondráth Léna, Láng Lara, Bartal-Kovács Szofi, Terestyényi Dóra (mind 2016), Molnár Gréta (2015), Hifner Hanna (2014).

Ezüstérmes: Tóth Emma, Tömösváry Zorka, Zombai Natali (mind 2016), Kiss Hanga, Nagy Lotti (mind 2015).

B kategória

Aranyérmes: Szijártó Míra (2013).

Ezüstérmes: Markovics Hanna (2015).

Bronzérmes Rébay Lili (2014).

4. hely: Nagy Hanna (2013)

5. hely: Dobrovóczky Panna (2014), Balázs Bernadett (2012)

6. hely Pető Luca (2011)

8. hely: Horváth Dorka (2013)

9. hely: Bárány Dóra (2014), Péterfi Anna (2012)

10. hely: Bárány Eliza (2011)

11. hely: Part Lara (2011)

12. hely: Fülessy Eszter (2011)

16+Artistic

Aranyérem: Kordély Szonja

Open kategória

Ezüstérmes Székely Adél (16+)

Bronzérmes Kiss Zsófia (2009)

Elit kategória

Aranyérmes Langer Léna (2017)

Ezüstérmes: Ernst Anna (2010)

Bronzérmes: Fodor Noémi (2012), Sovák Réka (2011)

5. hely: Gáspár Bora (2010)

8. hely Tóth Anilla Netti (2011)

Dance Csapat

13-15 évesek

Bronzérmes: Say my name (Pető Luca, Péterfi Anna, Szijártó Míra)