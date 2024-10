Balatonboglár | Első előadóként prof. dr. h. c. Mocsai Lajos – ahogy mondta – nem ragaszkodott a sportági keretekhez, hanem egy olyan témát választott, amely általánosságban fontos, és minden jelenlevő tud érte tenni a maga területén: ez pedig a nemzet versenyképességének a kérdése. A rendkívül összetett témakör valójában azt fedi le, hogy az egészségi állapotot érintő primér prevenció szorosan összefügg a gyerekek és persze a felnőttek fizikai aktivitásával. Meggyőző példaként említette, hogy heti háromszori rendszeres fizikai aktivitás már négy-ötszörösével csökkentheti a betegségek rizikófaktorait. Zárásként idézte Szentgyörgyi Albert 1930-ban megfogalmazott gondolatait, mely szerint: – A sport elsősorban szellemi fogalom.

Balatonboglár: VII. Netrisk Sport és Innováció Konferencia

Balatonboglár | Illusztris személyek a kerekasztal-beszélgetésen

A következő programpont a sportági szakszövetségek elnökeinek a kerekasztal-beszélgetése volt, amely azért is igérkezett kifejezetten érdekesnek, mert valamennyi résztvevő korábban sportágának eredményes válogatott sportolója volt. A kosárlabdát Báder Márton, a kézilabdát Ilyés Ferenc, a jégkorongot dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, a röplabdát Vatai Gabriella, a vízilabdát pedig a posztjában épp az előző hétvégén megerősített Madaras Norbert képviselte. Beszélgetésük során szó esett a stratégiai célok kialakításának módjáról, a felelősségvállalásról, illetve a közvélemény által gyakorolt eredményességi nyomásról is. Utóbbi kapcsán Ilyés Ferenc fogalmazott meg egy érdekes gondolatot, mely szerint válogatott játékosként olykor nyomasztónak érezte a vállukra nehezedő nyomást, de most már látja, hogy az valójában nem is volt olyan nagy súly. Hiszen egy játékos a következő meccsen javíthat, megy tovább, de az elnöki pozícióban azért már a helyzet.

Érdekes szempontokat hozott felszínre a hét államilag támogatott kézilabda akadémia vezetőinek a beszélgetése. Abban valamennyien egyetértettek, hogy az utóbbi években nagyon sokat javult közöttük az együttműködés, így most már nem egymás elől halásszák el a tehetséges gyerekeket, hanem igyekeznek közösen megtalálni az optimális megoldásokat. Nyilvánvalóan más-más a helyzet Debrecenben, Veszprémben, Győrött, Szegeden vagy épp a fővárosban, hiszen van, ahol a kézilabda a domináns sportág, van, ahol sok más ágazat is jó és csábító alternatívát kínál a sportra nyitott gyerekeknek. A beszélgetés résztvevői voltak: Ábrok Zsolt (DVSC), Bene Tamás (Balatonfüredi KSE), Kárpáti Krisztián (Pick Kézilabda Akadémia, Szeged), Kökény Beatrix (FTC Kézilabda Akadémia), Kővári Péter (Veszprém Handball Academy), Kun Attila (Győri ETO KC Akadémia), Mocsai Tamás (NEKA).