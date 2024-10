A Győri ETO nevelésű támadó, Mervó Bence már korán felhívta magára a figyelmet, több korosztályos válogatottban is szerepelt, azonban azzal szerzett országos hírnevet, hogy öt góljával ezüstcipőt szerzett az új-zélandi U20-as világbajnokságon, még 2015-ben. Ezt követően több külföldi csapatnál is megfordult, de rengeteg sérülés hátráltatta, emiatt egyik klubnál sem tudott meghatározó játékossá válni. Legutóbb az akkor még NB III.-as Szentlőrinc csapatát erősítette. A BFC Siófok szombaton jelentette meg a leigazolását.

Mervó Bence a balatoniakhoz igazolt Fotó: BFC Siófok

– Nagyszerű közegbe érkeztem, tényleg családias a hangulat – nyilatkozta a klub közösségi média oldalán Mervó Bence. – Nekem ez nagyon fontos, hogy tudjak építkezni, folyamatosan fejlődni. Maximalista vagyok magammal szemben és sose vagyok elégedett. Úgy érzem, hogy a csapat kombinatív játékra képes, jó játékosok alkotják. Abszolút pozitívak az első benyomások. Tartottam folyamatosan az edzésritmusom kondival, kispályáztam, jártam Ausztriába edzeni, hogy szinten tartsam magam. A mindennapi csapatedzés az természetesen más. Úgy érzem, napról napra jobb fizikai állapotban vagyok. A testem fizikálisan rendben van, és ez folyamatosan csak jobb lesz. Úgy vagyok vele, hogy mindig az első lépcsőfokot kell megugrani, vegyük alapul az őszt. Igazából látva az edzéseken a játékostársaim, van bennük potenciál. A csapattól élmezőnyt várok. Nyilván magammal szemben is bizakodó vagyok. Szeretnék sokat játszani, hogy formába lendüljek, és szeretném, hogy a csapat sikeres legyen. Ha a csapat sikeres, úgy valószínű nekem is jól megy majd a játék, és mindenki elégedett lehet. Számomra most ez a legfontosabb.

Sok a sérült a BFC Siófoknál

Nimsz Ádám kezét kedden megműtötték, rá hosszabb kihagyás vár, ahogy Németh Barnára, aki az FTC II. elleni bajnokin szenvedett részleges szalagszakadást a bal térdén. Králik Péter combsérülése miatt még rehabilitációt végez, Rácz Dániel pedig beteg.