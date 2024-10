A legutóbbi két fordulóban egyaránt egy döntetlen és egy győzelem a BFC Siófok, illetve a Szekszárdi UFC mérlege, azonban míg a tolnaiak a 12., addig a balatoniak a hatodik helyen állnak a tabellán.

– A középmezőny tagja a Szekszárdi UFC: masszív csapatról és kellemetlen ellenfélről van szó – kezdte Mészáros József, a BFC Siófok mestere. – Ettől függetlenül nem lehet más célunk, mint vasárnap délután is otthon tartani mindhárom bajnoki pontot.

A BFC Siófok kapusa, Hutvágner Gergely nem szeretne gólt kapna a Szekszárd ellen

Fotó: Németh András

– Két fordulóval korábban a Szekszárd a Dunaharaszti MTK vendége volt, s a két csapat nem boldogult egymással; 1–1 lett a meccs vége – mondta Mészáros József, a BFC Siófok mestere.

A sérültek és betegek – legalábbis egy része –már felépült, s újra hadra fogható. Nimsz Ádám és a fiatal Németh Barna viszont biztosan hiányozni fog: előbbi kezét megműtötték, utóbbi pedig részleges szalagszakadást szenvedett a bal térdében négy hete a Fradi második számú csapata ellen. Mindkettőjükre hosszabb kihagyás vár.

Bízik a sikerben a BFC Siófok kapusa

– A lényeg, hogy most se kapjak gólt, mi pedig bevegyük az ellen kapuját – folytatta Hutvágner Gergely, aki kimozdíthatatlan a siófoki kapuból. – Én egyébként sima győzelemre számítok. Továbbra is próbálunk tapadni az élcsapatokra. Ha számunkra kedvezően alakul a többi mérkőzés eredménye, akkor beérhetjük vagy meg is előzhetjük a Pécsi MFC-t, s felzárkózhatunk a másik somogyi csapat, a Kaposvári Rákóczi FC mögé.