– Az előző bajnoki szezon őszi felvonása parádés volt.

– A 15 meccsünkből 14-et behúztunk, s így a középmezőnyből felzárkóztunk a negyedik helyre. Sőt, ha nem vonnak le tőlünk hét (büntető)pontot, akkor dobogón zárunk – mondta Pintér József, aki két éve érkezett Öreglakról, s az első évben játékosként, tavaly tavasz óta pedig edzőként irányítja a Böhönye csapatát.

– Gyaníthatóan a mostani szezonban sem adják alább.

– Nagyon szeretnénk a 2024/2025-ös idény végén valóban felállni a dobogóra.

Együtt maradt a Böhönye kerete

Fotó: Németh Levente

– És ha összejön a bajnoki elsőség?

– Annak nagyon örülnénk, de semmiképpen nem mennénk feljebb, aminek elsősorban anyagi okai vannak. A vármegyei első- és másodosztály között szakadéknyi különbség van. Az első vonalban például kötelező szerepeltetni több utánpótlás-csapatot is, amelynek komoly költségvonzata van. Tavaly is az ificsapatunkkal bajlódtunk; egyszer nem tudtak kiállni, s több alkalommal is létszámhiányosak voltak.

– Mely csapatok lehetnek a legnagyobb riválisaik?

– Én két Balaton-parti csapatot, nevezetesen a Szemest és a Földvárt tartom a leginkább veszélyesnek.

Sok gólt szereznek a böhönyeiek Fotó: Németh Levente

– Mekkora változás volt nyáron a játékoskeretben?

– Senki nem távozott tőlünk, vagyis a csapat együtt maradt. Ugyanakkor négy új játékosunk lett, akik korábban mind Böhönyén játszottak. Prokli Gábor és Vass József kapus Kaposfüreden, Márton Roland pedig Segesden játszott a legutóbbi szezonban, míg a 42. életévéhez közelítő Sámóczi Alex több éves kihagyás után kezdett újra játszani.

A Farkas testvérek továbbra is a Böhönye színeiben ontják a gólokat

– Az előző bajnoki szezonban 87 gólt szerzett a Böhönye. Ennek majd a felét, egészen pontosan 40-et a házi gólkirály Farkas-testvérek, a 20 éves Tamás és három évvel idősebb bátyja, Csaba szerezte. Utóbbi 21, Tamás pedig 19 alkalommal köszönt be az ellenfél kapujába.

– Farkas Tamást más klubok is megkeresték, közte vármegye egyes csapatok, mint a Kadarkút és a Csurgó. Ő azonban szerencsére maradt nálunk, továbbra is itt játszik Böhönyén. Farkas Tamás egyébként most nyolc forduló után már kerek 10 gólnál tart, s jelenleg a második a góllövőlistán.