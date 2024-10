– Nyár közepére biztossá vált a keret, a felkészülés elején megérkezett az amerikai légiós is. Mennyire volt gördülékeny, hatékony az alapozás időszaka?

– Azt gondolom, hogy fontos tényező volt, hogy időben összeállt a keret és mindenki rendelkezésünkre állt a felkészülés elején is már. Sok sérülés sem hátráltatta a munkát, de tudni kell, hogy Völgyi Marci még nem állt edzésbe. Ő fontos láncszeme a csapatnak, így érvágás a hiánya. Más oldalról viszont nem volt gond az edzésekkel. Megvolt a létszám, így tudtunk dolgozni probléma nélkül.

– A legelső edzésen szó esett az egyéni képességek fejlesztéséről is, milyen úton haladnak a játékosok?

– Hosszútávon mutatkozik meg az ebbe fektetett munka. A felkészülés elején még nem ismerhettem alaposan a játékosokat. Pár hónap elteltével is nehéz még megmondani ezt. Mindig úgy dolgozunk, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektessünk az egyéni képzésre. A délelőtti edzéseken a legtöbb időt most is erre szánjuk.

– Szinte egymást érték a felkészülési mérkőzésen, az ellenfelek között pedig több élvonalbeli csapat is akadt. Hogy értékeli a látottakat?

– Úgy fogalmaznék, hogy nem volt olyan ellenfél, akivel ne tudtuk volna tartani a lépést. A paksi emléktornán is egy horvát élvonalbeli ellenfelünk volt meg a PVSK, akik szintén az első osztályban szerepelnek már. Azt gondolom már reális győzelmi esélyünk volt ezeken a találkozókon. Itt lehetett már látni, hogy volt már egy kis fejlődés, hiszen korábban is játszottunk a pécsiek ellen már, amihez lehetett hasonlítani a játékot. A hazai tornán az A csoportos Szeged ellen is sikerült jó játékkal nyerni a szurkolóink támogatásával. A másik meccsen, a döntőben az NKA Universitas Pécs ellen sem voltunk messze a sikertől.

– Milyen ismét Kaposváron dolgozni, a kaposvári szurkolók előtt irányítani a csapatot az Arénában?

– Én kimondottan jól érzem magam. Lehetett látni, hogy a szurkolók ismét pozitívan állnak a csapathoz. Annak ellenére is, hogy olyan helyzetben van a klub, ahova senki nem kívánta, vagy várta őket. Nekem, mint az edzőnek jólesik ez a támogatás, másik oldalról egy kis nyomást is jelent ez számomra, hogy szezon végén elérjük a célunkat, ami a feljutás.