A NEKA játékosai közül Gazsó Péter, Kovács Tamás, Mikler Krisztián, Temesvári Gábor és Tóth Levente bizonyíthat az edzőtáborban Chema Rodríguez előtt. Molnár Robin sérülés miatt nem csatlakozhatott a kerethez. A fiatalok közül csak azok a kézilabdázók tarthattak a kerettel, akik Magyarországon játszanak, hiszen a külföldi bajnokságban szereplők nem tudtak hazautazni.

Chema Rodríguez elégedett a fiatalok hozzáállásával

Fotó: MW

– A célunk ezen az összetartáson, hogy a fiatal játékosok elkezdjenek a válogatotthoz jönni, megismerjenek minket, a stábot az edzéseket és a fizikai munka stílusát – emelte ki a Chema Rodríguez, majd hozzátette. – Természetesen a cél, hogy mi is megismerjük őket. Emellett nagyon fontos, hogy élvezzék ezt a hetet itt velünk. Nagyon fiatalok a játékosok, akikkel dolgozunk, van olyan,akinek itt most minden teljesen új, de szenvedélyesek a munkában és nagyon izgatottak, ahogy mi is, hogy velük dolgozhatunk – mondta el a válogatott vezetőedzője, majd az első közös edzés tapasztalatairól is beszélt.

Chema Rodríguez a játékosok kitartását méltatta

– Hétfőn már volt egy nagyon jó edzésünk, szinte hihetetlen volt, hogy majdnem két óra edzés után sem akarták abbahagyni én pedig nem bántam, így tovább folytattuk még egy órát. Ez nagyon jó. Fiatalok, edzeni és játszani akarnak, ami számunkra csodálatos – nyilatkozta a spanyol szakember.

A különleges edzésről és a válogatottsággal való ismerkedés kapcsán a NEKA fiatal játékosa, Gazsó Péter is megszólalt.

– Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Első sorban nagyon nagy boldogsággal tölt el, másodsorban pedig egy hatalmas lehetőségnek tartom, hogy itt ilyen kiváló szakemberek láthatnak minket, így én szeretnék mindenképpen ezzel a lehetőséggel élni – árulta el Gazsó Péter, aki a válogatottságról is beszélt. – A felnőtt válogatott kerete egy nagyon erős keret, de bízom benne, hogy sok munkával, kitartással és alázattal egyszer én is bekerülhetek majd.

Az öt NEKA játékos mellett két csurgói játékos is meghívót kapott a válogatott keretbe, a Csurgói KK-ból Papp Tamás és a korábbi boglári akadémista, Tóth Péter csatlakozhat a kerethez.