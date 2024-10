Végig izgalmas és szoros párharcot vívott egymással a NEKA és a Csurgó a K&H férfi kézilabda liga 7. fordulójában. A két somogyi együttes mérkőzése 23-23-as döntetlennel zárult, amely igazságosnak mondható. Mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, de hiányérzet is maradhatott a játékosokban, végül egy-egy pontot szerzett mindkét fél. Eklemovic Márkó is bemutatkozott a NEKA színeiben, a fiatal irányító két góllal és több gólpasszal járult hozzá az eredményhez.

A Csurgó és a NEKA feszült egymásnak a hétvégi rangadón

Fotó: Németh András

NEKA – Csurgói KK 23–23 (11–12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 250 néző, V.: Horváth P., Marton B.

NEKA: Podoba – Szücs B. 4, Temesvári 2, Tóth L. 3 (2), Bugyáki 3, Ludmán 1, Tárnoki 1 - Csere: Kathi 2, Gazsó, Eklemovic M. 2, Lepir, Zakor 2, Kovács T. 2, Csanálosi 1 - Vezetőedző: Sótonyi László

Csurgói KK: Holló – Tufegdzic 3 (1), Brajovic 3, Herceg 5, Szeitl E. 1, Zagar 1, Majstorovic - Csere: Füstös (kapus), Vasvári, Gábor M. 4, Papp T. 5, Bazsó, Kiss B. 1, Tóth P., Mazurek - Vezetőedző: Vladan Matic

Az eredmény alakulása: 3.p.: 3–1; 16.p.: 5–6; 19.p.: 8–6; 24.p.: 8–10; 27.p.: 11–10; 35.p.: 13–15; 43.p.: 18–18; 49.p.: 18–21; 55.p.: 23–22

Hétméteresek: 3/2, illetve 6/1

Kiállítások: 8 perc, illetve 6 perc

Szücs Balázs gólja nyitotta a mérkőzést, a jobbszélső éles szögből gyönyörűen lőtte ki a hosszú sarkot, majd Temesvári Gábor is betalált. (2-0) A folytatásban is tartotta a NEKA a lépést a rutinos játékosokból álló Csurgóval, amely az első három hétméteresét kihagyta, így a 14. percben született az első vendéggól büntetőből. (5-5) A 14. percben pályára lépett a múlt héten a Tatabányától kölcsönbe érkező fiatal irányító, Eklemovic Márkó, aki bátor egyéni akció végén rögtön meg is szerezte első gólját a NEKA színeiben. Bugyáki Dávid beállóból talált a kapuba, ezzel először vezettek a bogláriak két góllal (8-6), de a vendégek egy 4-0-s sorozattal gyorsan meg is fordították az állást. A félidő hajrájában korábbi akadémisták Papp Tamás és Gábor Marcell vezérletével egygólos előnyt szerzett a Csurgó. (11-12)

A második játékrész két Bugyáki találattal kezdődött, így ismét szoros volt az állás, egyik csapat sem tudott komoly előnyt szerezni. Podoba János a NEKA, Holló Balázs pedig a Csurgó kapujában remekelt, de a védekezésért is dicsérhető mindkét csapat. A mérkőzés 49. percében először vezetett három góllal a Csurgó, de Eklemovic góljával és két remek bejátszása után - Zakor Zalán két találatával villámgyorsan kiegyenlített a NEKA. (21-21) Sejteni lehetett, hogy ismét szoros végjáték következik, ahol minden egyes hiba számít, ez így is lett. Podoba János az 52. percben fontos pillanatban hétméterest védett, majd Csanálosi Richárd volt eredményes, ezzel az 57. perc után újra vezetett a NEKA. (22-21) A végén egynlíteni tudott a Csurgó, amire már nem volt válaszunk, ezzel egy ponttal zártuk a meccset.