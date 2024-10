Sótonyi László csapata 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella hetedik helyéről várja a folytatást, míg a fővárosi zöld-fehérek 5 győzelem mellett mindössze egyetlen egy vereségel – idegenben a Komló otthonában (30–29) – állnak a dobogó legalsó fokán.

Újabb bravúrt mutatna be a Csurgói KK

A Csurgói KK hazai pályán egyelőre veretlen, két hete hatalmas meglepetésre 32–27-re legyőzte a Szeged gárdáját, ezzel ellenétben viszont idegenben még nyeretlen és az is kuriózumnak számít, hogy 7 mérkőzés alatt 3 döntetlent ért el a csapat. Ezek közül a Gyöngyös (29–29) elleni pontszerzés idegenben a bravút kategótiába sorolható, a PLER–Budapest és a NEKA elleni iksz viszont fájó pontvesztésként aposztrofálható. Az összkép tehát nagyon vegyes, a csapat teljesítménye pedig roppant hullámzó.

A tavalyi szezonban Csurgón 29–30-as vendégsikert hozott a párharc, míg Budapesten 24–24-es döntetlent játszottak a felek. Egy idénnyel korábban pedig 31–30-as csurgói siker született a Sótonyi László Sportcsarnokban.

Csurgói KK–FTC-Green Collect

Helyszín: Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok

Időpont: 2024.11.02. (szombat) 18.00 óra

Tabella

– Hiányzik a stabil teljesítmény, eddig nagyon hullámzóan kézilabdázunk az idei szezonban. Szeretnénk, ha Szeged ellen mutatott formánk lenne az igazi. A NEKA ellen sok volt a technikai hiba és a kihagyott hétméteresek nem fértek bele, ez meg is bosszulta magát, így pontot hagytunk Bogláron – összegezte az elmúlt időszakot Szeitl Erik, a Csurgói KK csapatkapitánya. – Sajnos ezen már nem tudunk változtatni, így előre tekintünk és a hétvégi Ferencváros elleni összecsapásra fókuszálunk. Tavaly, sőt tavaly előtt is parázs mérkőzéseket hozott ez a párharc, így most is erre számítok. Egy küzdős, hajtós ki-ki összecsapást várok rengeteg futással, gyors kézilabdával és kemény védekezéssel. Bízom benne, hogy képesek leszünk itthon tartani a bajnoki pontokat.

Menetrend

A 8. forduló már pénteken, lapzártánk után megkezdődött az ETO University Handball Team és a NEKA összecsapásával.

A hétvége további párosítasai: 11.02. (szombat) 17.00 óra Budakalász–Tatabánya; 18.00 óra Balatonfüred–Dabas; PLER-Budapest–Szeged; Csurgó–FTC; Eger–Komló; Veszprém–Gyöngyös.