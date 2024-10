Az előzetes regisztráció alapján is sok páros adta le nevezését a Kaposvári Vikingek DC szombati, amatőr páros versenyére, melyen végül 28 helyi, illetve környékbeli klubokból és településekről érkező dartsos állt a táblák elé, hogy a már megszokott remek hangulatban versengjen a dobogóért, illetve a különdíjakért.

– Közel hatvan dartsos érkezett a versenyükre, ami majdnem megközelítette a teltházat – mondta Antal Zoltán, a Kaposvári Vikingek Darts Club elnökségi tagja. – A küzdelem ezúttal is a csoportmeccsekkel kezdődött, ahonnét a legjobb 16 páros jutott tovább az egyenes kiesés szakaszba, azonban a többiek számára sem ért véget a nap, hiszen őket várta a lucky looser verseny.

Sokan érkeztek a Kaposvári Vikingek Darts Club amatőr páros versenyére

Fotó: Kaposvári Vikingek Darts Club

Antal Zoltán hozzátette: az előző, egyéni versenyükön próbálták ki első alkalommal azt, hogy a csoportból kiesők számára is rendeznek egy külön versenyt, ami elnyerte a résztvevők tetszését, hiszen ezáltal több játéklehetőséghez jutnak, így ezúttal sem mellőzték az úgynevezett lucky looser viadalt, mely végén Viking diadal született, ugyanis a Krup Csaba, Stadler György páros nyert.

A Vikingek folyamatosan próbálnak fejlődni, amit amellett, hogy folyamatosan bővül a klub létszáma az is mutat, hogy már egy új hangrendszer is hozzátesz a játékélményéhez a Füredi úti termükben, azonban ez még nem a végállomás.

Vegyespáros a dartsverseny élén

– Terveink között szerepel, hogy – akárcsak a profi versenyeken – zenére vonuljanak majd be a játékosok, illetve számoljuk a dobásaik eredményét – folytatta Antal Zoltán. – Továbbá az is, hogy a következő évben elindulunk a csapatbajnokságban, ahol, mint új belépő a negyedosztályban indulnánk.

A Kaposvári Vikingek DC októberi, amatőr páros versenyét ezúttal egy vegyespáros a Taubert Lilien, Kard János nyerte, a házigazda egyesültből érkező Simon Tamás, Simon Lajos kettőst. A harmadik helyen pedig a sármelléki Magas László, Pető Zsolt duó zárt. A szervezők ezúttal sem feledkeztek meg a különdíjakról, így a legmagasabb kiszállóért járót a szigetvári Berta Attiláné, Anikó, míg a legtöbb száznyolcanért járót a Kaposvári Vikinek dartsosa Krup Csaba vihette haza.

A Vikingek legközelebb november kilencedikén egy nyílt, egyéni versenyre várják a darts szerelmeseit a Füredi úti termükbe, ezt követően pedig a hagyományos Mikulás kupájukat rendezik meg.