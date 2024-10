A siófokiaktól négy játékos is hiányzott: Nimsz Ádám kezét pár napja megműtötték, Németh Barna a legutóbbi Ferencváros II. elleni bajnokin szenvedett részleges szalagszakadást a bal térdében – mindkettőjükre hosszabb kihagyás vár –, míg Králik Péter combsérülése miatt még a rehabilitációt végzi, Rácz Dániel pedig beteg.

Az első játékrészben nem láthattak gólt a nézők. A második játékrészben, egészen pontosan bő 20 perc alatt aztán négyszer is megzördült a háló. Előbb a Mayer Mátét a szünetben felváltó Mervó Bence talált a kapuba az 58. percben, amire a házigazda paksiak a 63. percben válaszoltak Gyurkits Gergő 11-esével. Sőt, hét perccel később Galambos János révén a vezetést is átvették. Újabb hét perc elteltével Mácsik Dominik Zsolt egalizált.



Jól mutatkozott be a napokban igazolt Mervó Bence, aki csereként került a pályára, s 13 perc elteltével már bevette az ellen kapuját. A győri nevelésű támadó több korosztályos válogatottban is szerepelt; 2015-ben az új-zélandi U20-as világbajnokságon öt góljával ezüstcipős volt.

A két csapat tehát megosztozott egymással a bajnoki pontokon, azaz nem változott a különbség; továbbra is maradtak a hetedik, illetve a hatodik helyen. A hétvégén, vasárnap 13 órakor a Dunaharaszti MTK együttesét fogadja a BFC Siófok.

Paksi FC II.–BFC Siófok 2–2 (0–0)

Paks. Vezette: Maml Z. (Mohos M., Pavlovics A.).

Paksi FC II.: Borsos V. – Köllő K., Májik G., Máté Cs., Gyurkits G. (Tóth K. a 64. percben), Galambos J. (Palóka D. a 86. percben), Éger Zs., László M. (Ádám D. a szünetben), Pesti Z. (Perczel Á. a szünetben), Lapu A., Répási P. (Holka B. a szünetben). Vezetőedző: Kindl István.

BFC Siófok: Hutvágner G. – Szaka A., Mayer M. (Mervó B. a szünetben), Horváth A., Mácsik D. (Saja A. a 78. percben), Major Sz. (Király Zs. a 86. percben), Bodor Z. (Bíró R. a 80. percben), Polényi G., Pécseli Sz., Papp M., Balogh B. Vezetőedző: Mészáros József.

Gólszerzők: Gyurkits G. (a 63. percben – 11-esből), Galambos J. (a 70. percben), illetve Mervó B. (az 58. percben), Mácsik D. (a 77. percben).

Sárga lap: Gyurkits G. (a 16. percben), Polényi G. (a 36. percben), Mácsik D. (a 76. percben).