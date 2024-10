A Csurgói KK a bajnoki nyitányon 26–25-re legyőzte az Eger gárdáját, majd bravúrpontot szerzett / mentett (29–29) a HE-DO B Braun Gyöngyös otthonában. Az igencsak jól erősítő, még mindig hibátlan újonc ETO Eniversity Handball Team (Győr) elleni 35–28-as vereség viszont nem nézett ki túl jól, ahogyan a 4. fordulóban a PLER-Budapest elleni hazai pontvesztés (27–27) is meglepetésnek számított negatív előjellel.

– Most már eltelt pár nap a PLER elleni mérkőzést követően, aludt rá néhányat, vissza is nézte gondolom a felvételt. Mindezek tükrében hogy látja a legutóbbi bajnokit?

–Amikor megnéztem a meccset, akkor is az tűnt fel, hogy abszolút jó iramban voltunk, 50 percig a mi kezünkben volt a találkozó. Minden úgy ment, ahogy terveztük. De az utolsó 10 percben nagy változás történt, a koncentrációban, a védekezésben és a támadásban is. Ugyanaz, mint az első fordulóban az Eger ellen, ahol ugyan nyertünk, de a végén izgulni kellett a pontokért. Az utolsó 10 percben, negyedórában a koncentráció elmegy, fejben elfáradunk. Ez a fő ok, amiért nem szereztünk eddig több pontot.

– A Csurgói KK mérlege 1 vereség, 2 döntetlen és 1 győzelem. Ahogy még a PLER utáni sajtótájékoztatón fogalmazott, ez nem tragikus, de lehetne jobb is. Ráadásul most jön a két nagy (Szeged és Veszprém) elleni találkozó...

– Ott vagyunk 50 százalékon, de főleg a PLER-meccset sajnálom. Az számomra és a csapat számára is nagyon fontos volt, hiszen most jön két olyan mérkőzés, ahol, ha őszinték akarunk lenni, sok esélyünk nincs, gyakorolni és tanulni lehet. Az önbizalom miatt lett volna jó, ha a PLER ellen nyerünk. Elmondtam korábban is, hogy kell fél év, mire a csapat és én összeszokunk. De a játék képében ennél kicsivel többet vártam, mert nem vagyunk ott, mint amit mutattunk a felkészülés alatt. Dolgozni és hinni kell, mert előbb utóbb át fog szakadni a gát. Nekünk a pihenő után jön a Veszprém és a Szeged, ellenük önbizalmat szerezni nem lesz egyszerű, de meg kell próbálni. Már tovább kell nézni, a NEKA, Fradi és a Komló ellen, mert azokon a találkozókon a győzelem nagyon fontos lesz.