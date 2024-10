A bogláriak ismét bizonyították, sohasem adják fel, kevesebb mint három perccel a vége előtt ugyanis még hárommal vezetett a házigazda, ennek ellenére a boglári lányok rendíthetetlenül mentek előre, végül döntetlenre hozták a mérkőzést az Eger ellen.

Eszterházy SC–NEKA 24–24 (11–10)

Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Harsányi M., Magyar P.

NEKA: Torda – Farkas E., Kriston 1, Panyi 7, Győri 2, Bozsodi 3 (3), Berei 5 (1). Csere: Hornyák (kapus), Alaxai 3, Szabó A. 1, Katona 1, Mórocz, Molnár F., Grápa 1. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 3/1, illetve 5/4.

Kiállítások: 6 perc, illetve 6 perc.



Az első játékrészben mindkét fél sok hibával játszott, ráadásul itt is, ott is kimaradt egy-egy büntető, de az egriek tettek szert előnyre. A folytatásban több nagy lehetőséget elpuskáztak a bogláriak, a rivális pedig biztosan tartotta a vezetést. Hornyák Anna remekül szállt be a meccsbe, és az ő bravúrjainak – hat lövésből hármat hárított – is hála, mindössze egységnyi hátránnyal vonulhatott szünetre Bakó Botond csapata.

A második játékrész elején a balatoniak vették át a vezetést. A házigazda folyamatosan ott loholt a nyakukon, Hornyák Anna azonban büntetőt védett, így nem tudott egyenlíteni az Eszterházy SC. Kevesebb mint három perccel a vége előtt három találattal állt jobban az Eger, a NEKA akadémistái aztán indítottak egy nagy hajrát: keményen védekeztek és ezúttal már pontosan támadtak. Panyi Anna a dudaszó előtti pillanatban járt túl Pusztai Petra eszén, és ezzel döntetlenre mentette az összecsapást.

Bakó Botond: – Mindkét félidőt jól kezdtük és jól zártuk, a köztes időben azonban sok volt a hiba. Taktikailag nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk, és idegenben szereztünk egy pontot egy olyan együttes ellen, mely komoly erőt képvisel az NB I/B-ben. Nagy pozitívum, hogy a lányok elbírták azt a nyomást, ami a végjátékban rájuk nehezedett, óriási dicséret illeti őket ezért és természetesen a döntetlenért is. Összességében örülök a megszerzett pontnak, ahogy annak is, hogy a játékosok végig küzdöttek, harcoltak.