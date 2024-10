A selejtezők kedden, szerdán és csütörtökön zajlottak, s mindhárom napon, mindegyik csapatból két-két játékos állt dobóállásba. Az investmenteseknél Farkas Sándor nyitotta a sort, a háromszoros világbajnok 631 fát gurított, másodikként ifj. Horváth László következett, őt Kálny Krisztián váltotta, s összesen 504 fa jött össze. Aztán Nagy Gergő 606, Botházy Péter 572, Juhász Bence 569 egységet tett a közösbe, az utolsó sorban Németh Mátét sajnos sérülés miatt le kellett cserélni, helyére Wagner Mihály érkezett, s végül 534-gyel zárták a sorozatot. Az összfa így 3413 lett, amivel elmaradt a bravúr és a tizenegyedik helyet szerezte meg a Kaposvár.

Elmaradt a bravúr, a KTK számára véget ért a nemzetközi porond

– Természetesen nem vagyok elégedett az elért eredménnyel, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy két sérüléssel bajlódó játékossal indultunk el Szlovéniába – fogalmazott Farkas Sándor. – A selejtezők során kettőt is cserélnünk kellett, s ez nem vetített előre túl sok jót. Azt viszont tisztázni kell, hogy ez az Európa-kupa, itt azért jóval erősebb a mezőny, mint tavaly az NBC-n volt. Ha a realitást nézzük, és mindenki hozta volna azt, amit tud, akkor odaérhettünk volna az ötödik helyre, de összességében nem keseredhetünk el, hiszen jó együttesünk van, és a csapatszellem is kiváló.

– Abban bíztunk a verseny előtt, hogy ismét sikerül meglepetést okoznunk, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az idén szűkösebb játékoskerettel rendelkezünk – fogalmazott Kálny Krisztián, az Investment Közutasok Kaposvári TK I. elnöke. – A maribori pályát a nyáron újították fel, s látszatra nagyon jó lett, de a golyós bábuk szerintem nem kedveztek nekünk. A deszka érzékeny volt, ezért minden apróbb hibát megtorolt, azaz csak a százszázalékos dobások ültek.

Elmaradt a továbbjutás, így értékelt az elnök

Kálny Krisztián hozzátette: bár az első nap már becsúszott egy rosszabb eredmény, de a hangulatra nem lehetett panasz, hiszen nagyon összetartó a csapat. – Összességében az, hogy nem jutottunk be a legjobb öt közé, nem számít kudarcnak, hiszen az Európa-kupa sokkal erősebb, mint az NBC-n, de a tizenegyedik pozíció kicsit fájó lehet. Sajnos a körülmények nem nekünk kedveztek, hiszen az egyik játékosunk sérülten játszotta végig a meccset, másikukat pedig sérülésveszély miatt kellett lecserélni.