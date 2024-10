Érdekesség, hogy bár a Kossuth-téren zárult a verseny, vagyis nyilván már kellően fáradtak voltak a versenyzők, mégis messze Kaposváron volt a legvidámabb a hangulat. A futóversennyel egy időben ugyanis esküvő volt a „szomszédban”. A népes násznép aztán megállt egy kis időre a templom mellett, hogy ne akadályozzák a futókat – aminek a versenyre kilátogatók csak örülhettek, lévén folyamatosan szólt az élőzene –, majd tovább folytatták az útjukat.

Szigetvárhoz hasonlóan Kaposváron is is egy korabeli puskából leadott lövés indította útjára a mezőnyt. Talán még a város külső részein is lehetett hallani a nagy csattanást...