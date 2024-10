A másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokság (NB I./B Piros csoport) 4. fordulójában a tavalyi döntős Újbuda MAFC látogatott Kaposvárra, ahol a felek egy végletekig kiélezett rangadót vívtak. A Kometa Kaposvári KK tizenhárom pontos előnyben is volt, Branislav Dzunic csapata ezt követően hátrányba került, de visszajött és fordítani tudott. Tudósítás és jegyzőkönyv ITT!

Egyik vezetőedző sem lehetett maradéktalanul elégedett, így jogos leket a kijelentés, miszerint a rangadó után "félig tele a pohár"

Mestermérleg

Branislav Dzunic: – Egylabdás mérkőzés volt, a mérleg nyelve felénk billent. A védekezésünk a hajrában rendben volt, támadásban viszont végig rossz ritmusban játszottuk. Sok üres lehetőséget alakítottunk ki, de a doboszázalékunk katasztrófális volt. Eddig ez nem volt jellemző, ez egy új dolog, de valószínűleg ehhez jócskán hozzátett ellenfelünk védekezése. Azt viszont látni kell, hogy az ilyen mérkőzések sokkal hasznosabbak, mint a nagyarányú, könnyed győzelmek. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a kilátogató szurkolóknak, akik ma is fontos szerepet játszottak a győzelemben.

Lakits András: – Hiányérzet van benne, akkor lennék elégedett, ha nyertünk volna. Ugyanakkor büszke vagyok, mert hét játékossal értük el ezt az eredményt egy nagyon mély kerettel rendelkező csapat ellen. A találkozó nagy részében a csapat betartotta azt, amire készültünk. Úgy érzem, hogy a játékunk alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Hiszem, hogy ez a mai egy mentális győzelem, a hibákat viszont látni kell. Sok második lehetőség maradt ki, ahogyan büntető is. Az viszont a csapatom erejét mutatja, hogy így is mérkőzésben tudtunk maradni. A fáradtságnak és az alacsony rotációs lehetőségnek tudom be azt, hogy engedtünk tizenöt támadólepattanót és kihagytunk tizenhárom büntetőt.

Játékosszemmel

Antalics Dániel: – Gratulálok a MAFC-nak! Tényleg jól játszottak, megszorongattak bennünket. Úgy érzem a végén tudtunk csapatként játszani, és azt az energiát, amit kért tőlünk az edzőnk azt tudtuk hozni, így a végjátékban be tudtuk húzni ezt a találkozót.

Katona József: – Van bennünk elégedettség. Kemény meccsre számítottunk mindenképp, mivel megfogyatkoztunk. Így teljesen új stratégiát kellett felépíteni a héten, amire három napunk volt. Büszke vagyok a csapatra. Itt játszani mindenkinek nehéz lesz, nagyon erős hazai pályán a Kaposvár. 39-40 percig abszolút ki-ki meccset láttam a pályán. Lehet, hogy az döntött hogy hosszabb volt a hazai kispad, de büszke vagyok a csapatra, amiért mindent megtettünk a pályán.