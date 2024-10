– A Kínából szerződtetett új feladó-átlónk még nincs velünk Kaposváron; a reményeink szerint két héten belül megérkezik és csatlakozik majd az új csapatához – mondta Vig Attila, a Fino Kaposvár ügyvezetője. – A kubai légiósunk, Quevedo Hernández Hermes rehabilitációja folyamatban van. A jövő héten újabb orvosi felülvizsgálat vár rá. Nagyon bízunk abban, hogy az év vége felé már újra teljes értékű játékos lesz.

Győzelemmel rajtolna a Fino Fotó: Muzslay Péter

– Az előző bajnoki szezonban az utolsó előtti, a 11. helyen zárt a Vidux-Szegedi RSE csapata – mondta Demeter András György, a Fino Kaposvár másodedzője. – Az alapszakaszban oda-vissza vertük őket sima, 3–0-ra, s az idei szezonra még gyengébbek lettek. A pontgyárosuk, a brazil Durigon Pozzobon Davi Luiz átigazolt a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcikához, s a másik légiósuk, a menet közben érkezett Trindade Da Rocha Gabriel is csapatot váltott a nyáron, míg az egykor Kaposváron is megfordult 33 éves Csányi Dániel befejezte röplabdás pályafutását. Nem lehet más célunk, mint most is szettveszteség nélkül behúzni ez elő hazait.

A Fino Kaposvár céljai egyértelműek

Szeretnék megvédeni a bajnoki és a Magyar Kupa címüket. Októberben egyébként még három bajnoki fellépés vár a kaposvári társulatra, s ráadásul mindhárom idegenben lesz. Október 13-án (vasárnap) a Dunaújvárosi KSE, egy héttel később, ugyancsak vasárnap a Kecskeméti RC vendégei lesznek szintén 16 órakor, míg 26-án (szombat) Budapestre a Testnevelési Egyetem SE otthonában lépnek majd fel 18 órakor. Legközelebb november 2-án (szombat) lesz újra hazai bajnoki 17 órakor, amikor is a Bp. Pénzügyőr SE látogat el a somogyi megyeszékhelyre.

Jön a Strumica

A Fino Kaposvár csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjéből kiesve automatikusan átkerült a második számú európai kupasorozatba, a CEV Kupába, ahol a legjobb 32 közé jutáért az észak-macedón VC Strumica lesz az ellenfél. A párharc első felvonását a jövő héten kedden 18 órakor rendezik Strumicában, a visszavágót pedig egy hét múlva, október 16-án szerdán szintén 18 órakor játsszák a Kaposvár Arénában. A VC Strumica is – Finohoz hasonlóan – a BL-ben kezdte a szezont, s a görög Olympiacos búcsúztatta két sima 3–0-ás győzelemmel. Érdekesség, hogy tavaly is összecsaptunk a Strumicával; akkor a Bajnokok Ligája-selejtezőjében a Bulgáriában, Patraszban rendezett csoportkörben 3–0-ra vertük őket. A VC Strumica 11-szeres bajnok és 9-szeres kupagyőztes; az előző szezonban megnyerték a bajnoki pontvadászatot és másodikak voltak a kupában.