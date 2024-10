Diákolimpiai sportág lett a fitnesz

A népszerűsítéshez az is hozzájárulhat, hogy a 2024/2025-ös tanévtől kezdve a fitnesz bekerült a diákolimpiai sportágak közé.

– Hatalmas elismerés számunkra, hogy a Magyar Diáksport Szövetség lehetővé tette, hogy a fitnesz is diákolimpiai sportág legyen, szépen haladunk előre, egyszer talán olimpiai sportág is lehet – mondta Prukner-Sas Médea. – A Diákolimpiára testnevelő tanárok tudják majd nevezni a gyermekeket, így szorosabbra fűzzük majd az együttműködést velük, illetve az iskolákkal is. A Diákolimpia során egy picit változnak a szabályok és a korcsoportok, emiatt arra törekszem arra, hogy az edzések során úgy állítsam össze a csapatokat, hogy azokba egy azon iskolában tanuló gyermekek kerüljenek, hiszen ez majd előnyt jelent számukra a november 23-24-ei Diákolimpián, ahol a versenyzőink az A kategóriában szerepelnek.