Közel 600 futó állt rajthoz, amatőrök és igazolt versenyzők is bizonyíthattak a Városligetben kialakított különleges pályán. Az ország minden szegletéből érkeztek sportolók a versenyre, amelynek a különlegessége volt, hogy az Egészséges Kaposvár 2030 program keretében a legkisebbek Tehetségkutató kategóriában indulhattak. Őket külön díjazásban is részesítették a szervezők. A futás és a versenyzés örömét minden korosztály megélhette az eseménynek köszönhetően.

A futás és a versenyzés a legkisebbeknek is igazi élmény volt

Fotó: Muzslay Péter

A Magyar Atlétikai Szövetség 1907-ben már megrendezte az első magyar bajnokságot mezei futásban, így nagy múltú versenynek adhatott otthont a somogyi vármegyeszékhely. Az esemény célja volt a mezei futás és a legjobb hazai távfutók népszerűsítése, versenylehetőséget biztosítva minden korosztálynak.

A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte a résztvevőket.

– Azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyen Kaposvár. Ehhez pedig mozogni kell – emelte ki a polgármester, majd hozzátette. – Nem kell mindig nyerni, nem kell bajnoknak lenni, mindenki olyan sportot, mozgásformát űzzön, amihez kedve van, és ami jól esik – mondta Szita Károly, aki a rendezvény meghívott vendégének, Zsivoczky-Farkas Györgyinek, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnökének figyelmébe ajánlotta a Kaposváron kialakított helyszínt. Az alelnök asszony is dicsérte a verseny helyszínéül szolgáló városligeti pályát.

– Nagyon tetszik ez a rendezvény, mindenre odafigyeltek a szervezők és szeretnék gratulálni a városnak, a sportiskolának az elmúlt időszakban történt fejlődésükhöz, hiszen atlétikában jelentős létszám növekedést értek el – hangsúlyozta a MASZ alelnöke.

A rendezvényen igazi példaképekkel is találkozhattak a résztvevők, hiszen kiemelt vendégként köszöntöttek kiemelkedő teljesítményt elért sportolókat is. Vindics-Tóth Lili Anna olimpikon, a maratoni futás rekordot idén megdöntő Szemerei Levente, Szögi István hosszútávfutó olimpikon és U23-as eb győztes atléta, Palkovics István is részt vett az eseményen, akiknek Szita Károly a város nevében ajándékplakettel adományozott.