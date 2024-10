Szoros mérkőzésen sikerült a győzelem a Budakalász ellen. Ahogy Sótonyi László vezetőedző fogalmazott, mindenki fegyelmezetten betartotta az utasításokat, a fiúk szívvel lélekkel játszottak és örömteli, hogy egy kiélezett végjátékot sikerült megnyerniük a fiataloknak.

A NEKA csapatában góllal mutatkozott be a 17 éves Lepír Stefan, aki élete első NB I-es meccsén léphetett pályára. Szücs Balázs és Gazsó Péter egyaránt 6/6-os mutatóval zárt.

NEKA – CYEB-Budakalász 33–32 (16–19)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 200 néző, V.:Felhő F., Öcsi T.

NEKA: Podoba – Szücs B. 6, Temesvári 4, Tóth L. 4 (3), Bugyáki 4, Kovács T. 2, Tárnoki 2 - Csere: Mikler K. (kapus), Zakor 2, Kathi 2, Ludmán, Lepir 1, Gazsó 6, Kanyó, Bali - Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 3/3, illetve 5/4

Kiállítások: 6 perc, illetve 6 perc

Az már a mérkőzés elején látszott, hogy két motivált csapat lép pályára Siófokon. Gyors gólokkal kezdődött a párharc. A kapusok egyik oldalon sem brillíroztak, a szélsők viszont nem hibáztak. Az ifjúsági csapat tagjaitól nagy tapsot kapott a NEKA 17 éves játékosa Lepir Stefan, aki első NB I-es mérkőzésén léphetett pályára. Kathi Sándor góljánál is volt ok az ünneplésre, 14-12-nél pedig a NEKA 4-0-s sorozatát követően Csoknyai István időt kért. A félidő hajrája a vendégeknek sikerült jobban, így háromgólos előnyt szerzett az ellenfél.

A második félidőben remekül kezdett a NEKA. Gazsó Péter új lendületet adott a csapatnak, a múlt héten a felnőtt válogatott összetartására is behívott átlövő egymás után négyszer is eredményes volt, ezzel 23-22-nél átvették a vezetést a balatoniak. Tóth Levente újabb parádés bejátszása után Bugyáki Dávid szerzett gólt, és Mikler nagyszerű védései is sokat segítettek. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, senki nem tudott egynél nagyobb előnyt kialakítani. Az utolsó három perc 31-31-es döntetlennél kezdődött, majd az 58. percben Mikler Krisztián kulcsfontosságú pillanatban hetest védett. Az utolsó pillanatokban is volt izgulnivaló, 32-32-nél fél perccel a lefújás előtt támadhatott a NEKA, az időkérésük után pedig Temesvári Gábor lőtte be a mindent eldöntő győztes gólt.