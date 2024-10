Lassan, de biztosan magára talál a SZLAMB, amely nehezen indította az új szezont. A Cefre ellen viszont már nem csak jó de eredményes játékot is mutatott a csapat, mely megszerezte második győzelmét. Az élmezőny viszont még messze van a számukra. A Liberi viszont tartja a lépést, ezúttal a sereghajtót győzték le, és tapadnak a dobogósokra. Noha most is kikapott a Kórház, egyre nagyobb ellenállást fejt ki hétről-hétre a megújult csapat. Az Exit nagyarányú győzelmet aratott, bár a játék képe alapján nem volt ilyen hátrányban a Lövőre SE csapata.

Gólarányt javított a Gépész Kadétok ellen a Csaszi Team

SZLAMB–Cefre FC 5–1

Gólszerzők: Ferenczy 2, Sólyom, öngól, Vangyia, ill. Rofrics.

Tudósítás: A helyzeteit jobban kihasználó SZLAMB megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Mindkét félidőben kiegyenlített csata folyt a pályán, volt időszak, amikor a Cefre gólratörőbben játszott, de nem tudta kihasználni lehetőségeit, így a mezőnybeli egyenrangú játék az eredményben nem mutatkozott meg.

Liberi–Kórház 3–1

Gólszerzők: Orbán, Cser, Rákosa ill. Blinczki.

Tudósítás: A Liberi csapata irányította a mérkőzést, a sportszerűen küzdő és kontrákra berendezkedő Kórház csak megnehezíteni tudta ellenfele dolgát.

Gépész Kadétok–Csaszi Team 1–18

Gólszerzők: Batári, ill. Márton 6, Kulcsár 4, Halász 3, Orbán 2, Bonnyai, Kővári, Terestyényi.

Tudósítás: Mind fizikálisan, mind technikailag ellenfele fölé nőtt a Csaszi Team, mely az első pillanattól kezdve dominált. A fiatal Kadétok sportszerűen küzdöttek és olykor a kapura is veszélyesek voltak, de így sem tudták szorosabbá tenni az eredményt. A sok gólt hozó mérkőzés összességében jó iramot hozott.

Exit–Lövőre SE 6–0

Gólszerzők: Bessenyei 3, Balogh Balázs, Ruha J., Deák.

Tudósítás: A mérkőzés első ziccerét a Lövőre SE játékosa hagyta ki, majd a másik oldalon is kimaradt egy helyzet. Innen kezdve felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de az Exit kihasználta lehetőségeit, míg ellenfelének semmi sem jött össze. Sportszerű mérkőzésen a jobb helyzetkihasználás és a nagyobb rutin döntött az Exit javára.

A Rotonda–Somogy Sportja és a Belo Bt. – Két Testvér Pizzéria mérkőzését elhalasztották, a mérkőzéseket egy későbbi időpontban rendezik meg.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Grabarics Máté (Belo Bt.) - 26 gól

2. Házi Ádám (Belo Bt.) - 16 gól

3. Márton Csaba (Csaszi Team) - 15 gól

4. Balogh Alex (Belo Bt.) - 12 gól

5. Kulcsár Kristóf (Csaszi Team) - 11 gól

6. Rákosa József (Liberi) - 9 gól

7. Ruha József (Exit) - 8 gól

8. Szántó Bence (Belo Bt.) - 7 gól

8. Belovics Dominik (Belo Bt.) - 7 gól

Tabella

1. Belo BT. 6 6 0 0 71–8 18

2. Csaszi Team 7 6 0 1 48–6 18

3. Két Testvér 6 6 0 0 22–7 18

4. Liberi 6 5 0 1 27–14 15

5. Cefre FC 7 4 0 3 20–15 12

6. Lövőre SE 7 3 0 4 15–25 9

7. SZLAMB 6 2 0 4 15–16 6

8. Exit 7 2 0 5 27–32 6

9. Gépész Kadétok 7 2 0 5 11–55 6

10. Rotonda FC 6 1 0 5 20–33 3

11. Somogy Sportja 5 1 0 4 2–30 3

12. Kórház 6 0 0 6 8–50 0

1-3. forduló eredményei ITT!

4-6. forduló eredményei ITT!