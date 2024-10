Nem sikerült győzelem hazai közönség előtt a Kaposvári Női Röplabda Club csapatának vasárnap. Vincent Lacombe gárdája óriási küzdelemben maradt alul a vendég nyíregyháziakkal szemben.

A győzelem elmaradt a hétvégi fordulóban

Fotó: Muzslay Péter

Jobban kezdtek a vendégek és már a markukban érezhették a sima győzelmet, hiszen az első két szettet magabiztosan nyerték. A két elvesztett játszma után sem adta fel a Kaposvár csapata,Vincent Lacombe tanítványai elvitték a hosszabbításba torkolló harmadik szettet. Nem kis izgalmat okozva a hazai közönségnek, egy újabb szoros szettet nyert a KNRC, ezzel kiharcolva a mindent eldöntő ötödik kört. Az utolsó felvonásban azonban a vendégek akarata érvényesült, és 15:5-re megnyerték a végjátszmát.

A győzelem nem sikerült, az egy pont viszont jár A Kaposvárnak

A francia Vincent Lacombe által irányított házigazda Kaposvári Női RC csapata – amelyben a napokban igazolt Tsvetanova Andrea Borislavova váltotta a feladó posztján a cseh Kveta Grabovskát – kitartó küzdelemben maradt alul a több, mint két órás csatában, de legalább egy pont itthon maradt Kaposváron. A szinte teljesen újjáalakult kaposvári együttes legeredményesebb játékosa a kanadai légiós, Thana Fayad volt, aki 27 pontot szerzett a találkozón.

KNRC – FATUM Nyíregyháza 2:3 (-23, -18, 27, 24, -5)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 541 néző. V.: Tillmann, Kiss Z.

KNRC: Kotormán 1, Fayad 27, Jovanovic 2, Kojundzic 19, Pezelj 11, Szerényi 5. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Horváth L. 4, Godó 5, Tsvetanova 2. Vezetőedző: Vincent Lacombe

FATUM: Skoric 19, Lászlop 7, Calkins 22, Antivero 25, Pintér 7, Zaborowska 6. Csere: Tóth F. (liberó), Kump 6, Farkas. Vezetőedző: Adrian Chylinski

Mestermérleg

Vincent Lacombe: – A Fatum jól játszott megérdemelte ma a győzelmet. Jóval előrébb tartanak mint mi, kevesebb hibát vétettek. Nekünk dolgoznunk kell még a játékunkon, jobban kell kezelnünk a helyzeteinket, kevesebb hibával kell játszanunk és jobban kell kijönnünk a nehéz pillanatokból.

Adrian Chylinski: – Ez egy jó meccs volt. Az első két szettben jól játszottunk, a Kaposvár kevésbé, de aztán a folytatás nagy csatát hozott. Már ekkor közel álltunk a győzelemhez, de még nem sikerült befejezni a meccset. A döntő játszmában viszont megmutattuk mire vagyunk képesek, és nagyon büszke vagyok a csapatra! A kezdők és a cserék is bizonyították, hogy számíthatok rájuk, sokat tanulhattunk a mai mérkőzésből, hogy hogyan kell visszajönni akár vesztett helyzetből is. Lépésről-lépésre haladunk tovább, és meg akarjuk nyerni a következő találkozót is.