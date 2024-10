Az első játékrészben mindkét oldalon érintetlen maradt a háló, noha hazai oldalon két kimondottan nagy lehetőség kínálkozott a gólszerzésre. A fordulás után a csapatkapitány, Horváth Attila talált a kapuba, ám Sütő Endre révén a vendégek rövidesen válaszoltak. A 69. percben aztán Major Szabolcs vette be Pomozi Zoltán hálóját, majd Szaka Antal állította be a 3–1-es véderedményt. Előbbi már a hetedik gólját szerezte és a BFC Siófok legeredményesebb játékosa ezzel, míg utóbbi életében először talált be felnőtt, NB III-as bajnokin.

Győzelmével már ötödik a BFC Siófok Fotó: NemA

BFC Siófok–Szekszárdi UFC 3–1 (0–0)

Siófok, VárosiStadion 600 néző; V.: Jakab Árpád.

Siófok: Hutvágner G. - Mervó B. (Király Zs. 88.), Szaka A. (Saja A. 88.), Horváth A., Major Sz., Biró R., Bodor Z. (Mácsik D. 88.), Polényi G., Pécseli, Papp M. (Varga M. 88.), Balogh B. (Horváth P. 88.). Vezetőedző: Mészáros József.

Szekszárd: Pomozi Z. - Füredi P., Péter A., Sötő E. (Horog Á. 87.), Fekete M., Bartha L. (Tóth D. 79.), Arena Á. (Paksi D. 79.), Gellér A. (Major P. 79.), Lékó R. (Péter D. 64.), Ignácz B., Tokody B. Vezetőedző: Mészáros István.

Gólszerzők: Horváth A. (51.), Major Sz. (69.), Szaka A. (73.), ill. Sütő E. (65.).

Mészáros József: – Az első játékrészben két hatalmas gólhelyzetet is kihagytunk, egy egyébként nagyon masszívan védekező csapattal szemben. A fordulás után komoly mezőnyfölénybe kerültünk és számtalan gólhelyzetet alakítottunk ki, amiből hármat sikerült is gólra váltanunk. A második félidő alapján azt mondhatom, hogy az eredmény reális, ha pedig a mérkőzés egészét nézem, akkor azt mondhatom, közepes játékkal gyűjtöttük be a három pontot. A góllövéssel hadilábon állunk, így kimondottan örülök neki, hogy végre háromszor is betaláltunk.

Folytatás október 27-én, vasárnap 13.00 órakor a kilencedik helyen álló Bonyhád-Majos otthonában.