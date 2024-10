A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban négy mérkőzést rendeznek szombaton, három összecsapást pedig vasárnap.

A kilencedik forduló párosítása

Szombat – 15 óra:

Marcali–Balatonlelle

A házigazda Marcali VFC nagyon jó kezdte az idei bajnokságot; az első négy meccsét behúzta. A folytatás viszont nem egészen úgy alakult, ahogy tervezték és szerették volna. A legutóbbi három meccsükön nemhogy pontot, de még gólt sem sem tudtak szerezni. Nagyon kellenének tehát a pontok, akárcsak a vendég, jelenleg második helyen álló Balatonlelle SE-nek. Ha ugyanis begyűjtik a három bajnoki pontot, akkor megelőzik a Nagyatádot, lévén utóbbi szabadnapos lesz.

– Már hetek óta sok sérültünk van. Ami pozitívum, hogy a kiállítása miatt eltiltott Balogh László újra csatasorba állhat. Jelen helyzetben egy döntetlennel is kiegyeznék, de természetesen mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az egy pontból három legyen – mondta Páli Norbert, a házigazda Marcali VFC edzője.

– Bárhol is játszunk, mi mindig a győzelem reményében lépünk pályára. Amúgy nálunk is szép számmal akadnak sérültek. Ha szerencsénk van, akkor a szombat délutáni rangadóra felépülnek, ha nincs, akkor pedig abból gazdálkodunk, amiből lehet. Sok függ attól is, hogy milyen pálya vár majd minket Marcaliban – folytatta Hegedűs Gyula, a Balatonlellei SE mestere.

Szombat – 15 óra:

Toponár–Tab

A toponári együttes a legutóbbi kadarkúti fellépését is – immár zsinórban a harmadikat – gól nélküli döntetlennel hozta le. A kérdés úgy szól, hogy vajon a tabiak kapuját be tudják-e venni szombaton délután, avagy tovább folytatják ezt a sorozatukat?

Balatoni Vasas–Kaposmérő

Az újonc mérőiek eddig közel háromszor annyi pontot gyűjtöttek, mint ellenfelük. A Balatoni Vasas viszont hazai pályán játszik.

Nagybajom–Barcs

Bár a bajomiak nem igazán villognak az utóbbi időben, ettől függetlenül hazai pályán egyértelműen ők az esélyesebbek.

Vasárnap – 15 óra:

Juta–Somogysárd

A Somogysárd legutóbb ponto(ka)t veszített hazai pályán a sereghajtó Kaposfüred ellen. Gyanítható, hogy ezt vasárnap Jutában próbálják majd pótolni.