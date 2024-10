Az NBC-kupa után ezúttal az Európa Kupa-indulásra szerzett jogot az Investment Közutasok Kaposvári TK I., miután a második helyen végzett a Szuperligában. A selejtezőket tizenötödikétől tizenhetedikég rendezik, majd a legjobb négy tizennyolcadikán csap össze az elődöntőben, a helyosztók pedig tizenkilencedikén lesznek. Az első öt helyezett jogot szerez a Bajnokok Ligája-indulásra. A selejtezőmeccsek során a naponta két-két Investment-játékos lép pályára; kedden 14.30 és 17, szerdán 11 és 13.30, csütörtökön pedig 17.15 és 19.45 órakor áll dobóállásba. A pontos sorsolást majd a helyszínen döntik el a vezetőedzők.

– Ez a kiírás sokkal nehezebb, mint az NBC, hiszen a nemzetek második legjobb egyletei képviseltetik magukat az EK-n – mondta Kálny Krisztián, az Investment Közutasok kaposvári TK elnöke. – Emiatt nyilván sokkal nagyobb lesz a színvonal, s az ellenfeleink is nagyobb játékerőt képviselnek. Úgy gondolom, az osztrákok, a horvátok, a németek és a szlovákok emelkednek ki a mezőnyből, de a szlovének, a szerbek is jók lehetnek. Szerintem közülük kerül majd ki az élmezőny, s természetesen mi is ott leszünk az elején.

– Nagyon várjuk már az Európa kupát, mert ez a verseny még inkább csapattá kovácsol majd bennünket – fogalmazott Wagner Mihály, az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosa, elnökségi tagja. – Mariborban új pályát építettek a tornára, melyen óriási élmény lesz játszani. Célunk a legjobb ötbe kerülés és akkor irány újra a Bajnokok Ligája!

– Lehet, meglepő lesz, de nincs különösebb elvárásom az Európa-kupával kapcsolatban, csak élvezni szeretném az egészet – tette hozzá Németh Máté. – Egy évben egyszer van ilyen esemény, ezért szeretném jól érezni magam.

– Már nagyon várom a megméretést – emelte ki Juhász Bence –, bízok benne, hogy a nemzetközi kupa tovább növeli majd az átalakult együttesünk csapategységét. S természetesen azért küzdünk, hogy hogy BL-indulási jogot érő helyezést érjünk el.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK I. utazó kerete: Botházy Péter (csapatkapitány), ifj. Horváth László (vezetőedző/játékos), Farkas Sándor, Németh Máté, Nagy Gergő, Juhász Bence, Kálny Krisztán és Wagner Mihály.