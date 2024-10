A 16 órakor kezdődő találkozónak a Kanizsa Aréna ad otthont. A Kometa Kaposvári KK kupaellenfele az NB/II. Nyugati csoportjában szerepel, ahol eddig egy győztes találkozó van a Kanizsa KK háta mögött. Völgyi Marcell számára ismerős lesz a közeg, hiszen Nagykanizsán kezdett el kosarazni.

– A keretben is vannak ismerősök, de inkább a stábot ismerem. Én Silló Zsoltnál, illetve a fiánál, Matyinál kezdtem kosárlabdázni. Lovkó Csaba is sokáig volt az edzőm utánpótlásban, úgyhogy sok ismerőssel találkozom majd szombaton – emlékezett vissza a somogyi csapat magasembere.

Völgyi Marcell szerint nem szabad lebecsülni a Kanizsát, de a Kaposvár saját akaratát, játékát kell majd érvényesíteni a kupameccsen.

– A héten kicsit nehézkesebben készültünk, de úgy érzem így is jól dolgoztunk. Semmiképp sem szabad lebecsülnünk őket. Eszerint is készültünk. Próbáljuk majd a mi játékunkat erőltetni. Próbálunk védekezésből gyorsan átállni támadásba. Továbbra is igyekszünk olyan agresszíven játszani, mint a korábbi meccseinken és bízom benne, hogy ez elegendő lesz a győzelemhez – mondta Völgyi.

A kaposvári szurkolók számára lesz ismerős arc az ellenfél sorai között is, korábban a somogyi megyeszékhelyen kosárlabdázott Koma Dániel. További Érdekesség, hogy a nagykanizsai csapattal már kétszer találkozott a Kaposvári KK a Magyar Kupa keretében: 1999 decemberében és 2005 márciusában, előbbin 97-68-ra, utóbbin 100-69-re diadalmaskodott a somogyi gárda.