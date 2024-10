Nagy népszerűségnek örvend a Csik Ferenc Versenyuszoda az úszók körében, hiszen a nagyszerű létesítményben remek időket lehet úszni, így nem is csoda, hogy ezúttal is rengetegen érkeztek Kaposvárra, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyén rajthoz álljanak. Az V. Kaposvár Kupa idei harmadik fordulójára 17 egyesület 188 sportolója adta le a nevezését, akik összesen 650 alkalommal rajtoltak el. A szervezők igyekeztek kedvezni az úszóknak, így az első két fordulóval ellentétben ezúttal rövidpályával készültek, hogy ezen is szintidőt tudjanak szerezni a sportolók.

– A Magyar Úszó Szövetség az őszi-téli időszakban szervezi a korosztályos, rövidpályás országos bajnokságot, s az erre való felkészülésre, illetve szintidő szerzésre szerettünk volna lehetőséget biztosítani a kaposvári, illetve a környékbeli úszók számára – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Már az előző évben is 25 méteres medencében rendeztük meg a Kaposvár Kupa utolsó két fordulóját, s mivel akkor remek visszajelzéseket kaptunk, nem változtattunk ezen. Úgy vélem, hogy a sportolók számára hasznos, hogy az országos bajnokság előtt még tudnak egyet versenyezni. Elég népes mezőny gyűlt össze, jobbára a régióból, de azon túlról is érkeztek csapatok.

Közel 200 úszó ugrott medencébe a Kaposvár Kupa 3. fordulójában Fotó: Muzslay Péter

Öt somogyi klub indult a Kaposvár Kupa harmadik fordulóján

Somogy vármegyéből a szervező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) növendékei mellett a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, a Kaposvári Úszó SE, a marcali NivoMed Egyesület, illetve a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület úszói ugrottak medencébe.

– Egy kicsit későn kezdtük el a felkészülést, mivel a serdülők és az ifik augusztus tizedikén fejezték be az előző ciklust, emiatt nem számítottam komoly időeredményekre, inkább a megbeszélt taktikai és technikai dolgokat próbáltuk versenykörülmények között rögzíteni, gondolok ezalatt az erőteljes kiúszásrokra a víz alatt, ami a magyar úszás fejlődésének kulcsa – folytatta Virovecz Richárd. – Egy négyhetes teljes leállás kicsit megviselte a sportolóink állóképességét, emiatt az időeredmények teljesen mellékesek, inkább azt figyeltem, hogy az edzésen gyakorolt dolgokat miként tudták alkalmazni.

